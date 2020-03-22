Игрок «Кузнецких медведей» в тяжелом состоянии после ДТП. Машина перевернулась и улетела в реку

Нападающий клуба «Кузнецкие медведи» Михаил Фростов находится в тяжелом состоянии после ДТП в Новокузнецке, сообщает РИА «Новости».

Происшествие произошло утром в Орджоникидзевском районе Новокузнецка на улице Зорге: водитель не справился с управлением, машина перевернулась и улетела в реку. Болельщики клуба объявили, что хоккеисту срочно требуется кровь для переливания.

Сообщается, что у 19-летнего Фростова редкая группа крови — четвертая с отрицательным резус-фактором.

Фростов выступает за «Кузнецких медведей» с прошлого сезона и является ассистентом капитана. В нынешнем регулярном чемпионате МХЛ он провел 56 матчей и набрал 10 очков (2+8).