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21 мая 2025, 22:12

Хоккеисты молодежной команды «Спартака» не смогли вылететь на матч со «СКА-1946» в Кубке Харламова

Алина Савинова

«Спартак» сообщил, что чартер с молодежной командой красно-белых не смог вылететь в Санкт-Петербург на шестой матч финальной серии Кубка Харламова против «СКА-1946».

Отмечается, что команда больше пяти часов провела в аэропорту в ожидании разрешения на вылет, однако рейс был отменен по причине введения плана «Ковер» в аэропортах Москвы.

«В данный момент хоккеисты, тренерский штаб и весь персонал МХК «Спартак» размещены в отеле. О сложившейся ситуации ХК «Спартак» Москва оперативно сообщает руководству МХЛ и ждет дальнейшего решения Лиги», — говорится в заявлении красно-белых.

Матч запланирован на 22 мая. Ранее стало известно, что МХЛ перенесла время начала игры с 19.00 на 19.45 мск. «Спартак» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2.

Источник: https://t.me/hc_spartak/27081
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