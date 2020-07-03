Хоккеист «Толпара» с подозрение на коронавирус сдал три отрицательных теста

В ходе планового медицинского осмотра игроков, персонала и тренерского штаба «Толпара» у одного из спортсменов было выявлено подозрение на коронавирусную инфекцию, сообщает сайт уфимского клуба.

Молодой человек был немедленно изолирован и направлен на более углубленное обследование. Три повторных теста на COVID-19 показали отрицательный результат. На данный момент игрок присоединился к команде и продолжил подготовку к сезону.