Хоккеист «Кузнецких медведей» будет переведен из реанимации в общую палату

Нападающий «Кузнецких медведей» Михаил Фростов во вторник, 7 апреля будет переведет из реанимации в обычную палату. Его жизни ничего не угрожает, сообщает РИА «Новости».

22 марта автомобиль, которым управлял Фростов, попал в ДТП в Новокузнецке: водитель не справился с управлением, машина перевернулась и улетела в реку. Хоккеист был госпитализирован и находился в тяжелом состоянии.

Все это время игрок находился в реанимации. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает, Фростов находится в сознании и во вторник будет переведен в общую палату.

Фростов выступает за «Кузнецких медведей» с прошлого сезона и является ассистентом капитана. В регулярном чемпионате МХЛ сезона-2019/20 он провел 56 матчей и набрал 10 (2+8) очков.