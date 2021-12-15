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Гуськов прокомментировал изменения схемы проведения чемпионата МХЛ

18:08
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Вице-президент КХЛ по развитию Молодежного хоккея Александр Гуськов прокомментировал изменения схемы проведения чемпионата со следующего сезона.

«Благодаря сокращению количества матчей мы сможем создать более сбалансированный календарь — как для каждой команды в отдельности, так и для Лиги в целом. Также у команд появится возможность увеличить время на проведение тренировочного процесса, что важно на этапе совершенствования спортивного мастерства. Благодаря новой схеме, повысится ценность регулярного чемпионата, так как возрастет значимость каждого места в турнирной таблице. По итогам каждого чемпионата будет происходить ротация составов дивизионов по спортивному принципу между аутсайдерами дивизиона «А» и лучшими командами дивизиона «Б». Все эти изменения помогут нам добиться решения задач Стратегии развития МХЛ, а именно — повышения уровня проводимых соревнований для лучшего профессионального роста молодых игроков», — цитирует Гуськова сайт МХЛ.

Дополнительная информация:

https://mhl.khl.ru/news/1/1035866/

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Иван Шитик все материалы автора
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