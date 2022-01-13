Гуськов назвал неприемлемым поведение тренера команды МХЛ, который пнул своего игрока

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов высказался об инциденте, который произошел во время матча МХЛ «Сарматы» — «Тюменский легион».

Главный тренер «Сарматы» Владимир Громилин пнул игрока своей команды Егора Разумняка.

«МХЛ считает неприемлемым поведение главного тренера «Сарматов» Владимира Громилина в отношении игрока Егора Разумняка в матче с «Тюменским Легионом». Мы пообщались со специалистом, который, в свою очередь, извинился за инцидент.

Клуб заверил, что произошедший эпизод является исключением из правил, и в МХК «Сарматы» подобный стиль общения не поддерживается. Лига изучает все обстоятельства эпизода и по итогам сообщит о своем решении», — приводит слова Гуськова «Чемпионат».

12 января «Сарматы» обыграли «Тюменский легион». Разумняк забросил одну из шайб.