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Сегодня, 22:22

Гуськов назвал неприемлемым поведение тренера команды МХЛ, который пнул своего игрока

Екатерина Савостина
Корреспондент

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов высказался об инциденте, который произошел во время матча МХЛ «Сарматы» — «Тюменский легион».

Главный тренер «Сарматы» Владимир Громилин пнул игрока своей команды Егора Разумняка.

«МХЛ считает неприемлемым поведение главного тренера «Сарматов» Владимира Громилина в отношении игрока Егора Разумняка в матче с «Тюменским Легионом». Мы пообщались со специалистом, который, в свою очередь, извинился за инцидент.

Клуб заверил, что произошедший эпизод является исключением из правил, и в МХК «Сарматы» подобный стиль общения не поддерживается. Лига изучает все обстоятельства эпизода и по итогам сообщит о своем решении», — приводит слова Гуськова «Чемпионат».

12 января «Сарматы» обыграли «Тюменский легион». Разумняк забросил одну из шайб.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-4574975-glava-mhl-otreagiroval-na-povedenie-trenera-udarivshego-igroka-svoej-komandy-nogoj.html
МХЛ
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Тренер команды МХЛ пнул своего игрока во время матча
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