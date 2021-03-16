Главврач сборной России по хоккею Козлов назвал ужасной смерть хоккеиста МХК «Динамо»

Главный врач СКА и сборной России по хоккею, кандидат медицинских наук Егор Козлов назвал чудовищным стечением обстоятельств смерть защитника МХК «Динамо» Тимура Файзутдинова. По информации пресс-службы бело-голубых в социальной сети «ВКонтакте», Файзутдинов скончался в реанимации ярославской больницы.

«Чудовищная ситуация! Та область, в которую попала шайба, должна быть защищена пластмассовым элементом. Он должен был сработать, если бы он там был. К сожалению, его там не было. Ситуация не редкая. В силу неудобства, возможно плохой слышимости или данности моде — многие старшие хоккеисты нередко играют без этой детали шлема. Нельзя пренебрегать элементами защиты. С каждым годом возрастают скорости, эволюционируют клюшки. Мастерство игроков тоже эволюционирует — шайба после щелчка и кистевого броска летит быстрее и сильнее. У хоккеистов есть еще места, которые до конца хорошо не защищены — та же область шеи», — объяснил Козлов «СЭ».

Также Козлов добавил, что травма хоккеиста «Динамо» — чудовищное стечение обстоятельств.

«Здесь, конечно, никто не отменяет чудовищную случайность, стечение обстоятельств. За свою 17-летнюю карьеру я зашил не одну пару ушей, когда шайба попадала в эту незащищенную область. Не очень часто, но бывало. Но вот чтобы так шайба попала и повредила, насколько я знаю, сосцевидный отросток височной кости, конечно, это просто ужасное стечение обстоятельств. Мой совет — не пренебрегать средствами защиты, разработанными производителями экипировки хоккеистов!», — добавил Козлов.

Во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ против «Локо» (1:5) в игровой ситуации шайба попала ему в голову. Файзутдинов после попадания шайбы схватился за голову и упал на лед.

В нынешнем сезоне он принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата МХЛ. В плей-офф Файзутдинов сыграл две встречи.

(Константин Колмаков)