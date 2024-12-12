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Главный тренер «СКА-1946»: «Ротенберг смотрит все наши матчи. Обсуждаем, что сделали не так»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «СКА-1946» Герман Титов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером СКА Романом Ротенбергом.

«Мы всегда в плотном контакте. Роман Ротенберг смотрит все наши матчи. Мы всегда обсуждаем, что мы не так сделали, какие есть ошибки. У нас хорошо работает вертикаль, Роман Борисович следит и за МХЛ, и за ВХЛ. Сейчас к нам на «Молодежную классику» спустили Выдренкова и Саранчука», — сказал Титов «ВсеПроСпорт».

«СКА-1946» с 40 очками занимает 4-е место в таблице «Запад».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Герман Титов
Роман Ротенберг
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