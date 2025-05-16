Титов — о третьем поражении от молодежки «Спартака»: «Одного гола недостаточно, чтобы выиграть»

Главный тренер «СКА-1946» Герман Титов прокомментировал поражение от МХК «Спартак» (1:3, 0-3) в третьем матче финальной серии Кубка Харламова.

— Благодарен болельщикам за атмосферу. Ребята бились. Одного гола недостаточно, чтобы выиграть матч. Но ребята отдали все — больших претензий не вижу. Если так же будем работать и нагнетать, то должны переломить ход серии.

— Когда команда проигрывает в серии, от тренера ждешь изменений состава. Почему в воротах остается Павел Мойсевич, хотя Егор Заврагин был основным голкипером СКА в плей-офф КХЛ?

— Каждый должен заниматься своим делом. У меня в штабе есть тренер вратарей. Я с ним постоянно общаюсь. В этой ситуации он сказал, что Мойсевич выглядит сильнее, чем Заврагин.