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16 мая 2025, 22:32

Титов — о третьем поражении от молодежки «Спартака»: «Одного гола недостаточно, чтобы выиграть»

Михаил Скрыль
Корреспондент

Главный тренер «СКА-1946» Герман Титов прокомментировал поражение от МХК «Спартак» (1:3, 0-3) в третьем матче финальной серии Кубка Харламова.

— Благодарен болельщикам за атмосферу. Ребята бились. Одного гола недостаточно, чтобы выиграть матч. Но ребята отдали все — больших претензий не вижу. Если так же будем работать и нагнетать, то должны переломить ход серии.

— Когда команда проигрывает в серии, от тренера ждешь изменений состава. Почему в воротах остается Павел Мойсевич, хотя Егор Заврагин был основным голкипером СКА в плей-офф КХЛ?

— Каждый должен заниматься своим делом. У меня в штабе есть тренер вратарей. Я с ним постоянно общаюсь. В этой ситуации он сказал, что Мойсевич выглядит сильнее, чем Заврагин.

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МХК Спартак
ХК СКА-1946
Герман Титов
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