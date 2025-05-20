Титов — о болельщиках «Спартака» в финале МХЛ: «Кричалки «убивай» — перебор»

Главный тренер «СКА-1946» Герман Титов прокомментировал победу над МХК «Спартак» (2:1, 2-3 в серии) в пятом матче финальной серии Кубка Харламова.

— Наконец-то мы достучались до ребят. Я чувствую более уверенную команду с каждым матчем. Следующая игра — самая важная. Она будет ключевой. Кто выигрывает шестой матч, тот выигрывает серию. Классно, что МХЛ переехала на большие арены в финале. Я отыграл в НХЛ, в Финляндии, но такого отношения не видел. Такие кричалки с призывом «убивай» — перебор, — сказал Титов.

Фанаты «Спартака» во время матча скандировали оскорбительную кричалку в адрес главного тренера СКА Романа Ротенберга. В ответ тренер достал телефон и начал снимать фан-сектор красно-белых.

«СКА-1946» сократил отставание в серии до четырех побед — 2-3. Шестой матч пройдет 22 мая в Санкт-Петербурге.