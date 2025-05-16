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16 мая 2025, 22:08

Барков — о третьей победе «Спартака» в финале МХЛ: «В третьем периоде у соперника стал заканчиваться бензин»

Михаил Скрыль
Корреспондент

Главный тренер МХК «Спартак» Александр Барков прокомментировал победу над «СКА-1946» (3:1, 3-0) в третьем матче финальной серии Кубка Харламова.

— Тяжелая игра. Два периода нам пришлось практически только обороняться. Команда соперника была очень заряжена — видимо, считали, что уступать некуда и приложили много усилий, чтобы нас задавить. Нам пришлось обороняться. Ничего страшного в этом нет. Ребята выстояли, вратарь сыграл здорово. В третьем периоде было видно, что у соперника начал заканчиваться бензин. У нас стали проходить атаки. Сказалось мастерство наших лидеров — Сергей Лукьянцев забил два хороших гола.

«Спартак» одержал третью подряд победу над СКА (3-0 в серии) и находится в шаге от победы в Кубке Харламова. Следующая игра финальной серии состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 18 мая.

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МХК Спартак
ХК СКА-1946
Александр Барков-старший
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