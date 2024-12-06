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Тренер «Академии Михайлова» Галявиев — о «Молодежной классике»: «Хочется вписать свое имя в историю»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Академии Михайлова» Ирек Галявиев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от «Молодежной классики» МХЛ. 7 декабря тульская команда сыграет на открытом воздухе против «СКА-1946».

— Событие очень радостное. МХЛ впервые проводит такой матч, хочется вписать свое имя в истории. Думаю, что будет интересная и зрелищная игра. Это матч за очки в таблице, «СКА-1946» — наш прямой конкурент. Настрой будет запредельный. Ребята готовы и сами прекрасно понимают ответственность момента.

— Как игрокам не замерзнуть?

— Ребята катаются в теплом термобелье, теплых носках и балаклаве, чтобы не простудить шею. Мы поговорили после тренировки, ребята сказали, что погодные условия хорошие. Если двигаться, то мы не замерзнем.

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