Глава МХЛ Гуськов: «Омские Ястребы» могут завести этот финал в актив"

Глава МХЛ Александр Гуськов прокомментировал финал Кубка Харламова и игру «Омских Ястребов», уступивших в решающей серии нижегородской «Чайке».

«Я бы хотел отметить «Омских Ястребов» и тренера Виталия Черночуба. С каждым годом с его прихода они становились сильнее. И он, как тренер, и ребята под его руководством. Омичи могут занести этот финал в актив. А дальше... МХЛ — такая лига, которая с каждым годом может преподнести сюрпризы», — сказал Гуськов.

«Чайка» в овертайме обыграла «Омских Ястребов» в 6-м матче финала плей-офф МХЛ — 3:2. Таким образом, команда стала обладателем Кубка Харламова, одержав победу в серии со счетом 4-2.