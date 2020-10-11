«Гениальное соло, накрутил всю пятерку». Еще один безумно крутой гол русского суперталанта
14:47
Один из самых перспективных юниоров России, 15-летний нападающий Матвей Мичков, выступающий в системе петербургского СКА, вновь отличился эффектной шайбой.
В матче Париматч-МХЛ «СКА-1946» — «Амурские Тигры» хоккеист эффектно обыграл всю пятерку игроков соперника и завез шайбу в ворота.
Куда мы без него? МАТВЕЙ МИЧКОВ!— СКА-1946 (@ska1946) October 11, 2020
Очередное гениальное соло у нас, всю пятерку накрутил Матвей — браво! 6:1!
И поздравляем Алексея Егорова с первой передачей за нашу команду! pic.twitter.com/XQzNt2AoBP
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