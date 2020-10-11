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Новости   //    Хоккей   //    Париматч МХЛ

«Гениальное соло, накрутил всю пятерку». Еще один безумно крутой гол русского суперталанта

14:47

Один из самых перспективных юниоров России, 15-летний нападающий Матвей Мичков, выступающий в системе петербургского СКА, вновь отличился эффектной шайбой.

В матче Париматч-МХЛ «СКА-1946» — «Амурские Тигры» хоккеист эффектно обыграл всю пятерку игроков соперника и завез шайбу в ворота.

Париматч МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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