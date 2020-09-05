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Форварду «СКА-1946» не хватило 1 дня, чтобы повторить рекорд самого молодого гола в истории МХЛ

19:43

Нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков отличился в матче МХЛ с питерским «Динамо» (2:5). Для него эта шайба стала первой в МХЛ.

Мичков забил гол в возрасте 15 лет 8 месяцев и 27 дней. Этот результат всего на один день отстал от самого молодого автора шайбы в истории лиги. В 2011 году форвард «Капитана» Рихардс Букартс отличился в 15 лет 8 месяцев и 26 дней.

Париматч МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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