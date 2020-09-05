Форварду «СКА-1946» не хватило 1 дня, чтобы повторить рекорд самого молодого гола в истории МХЛ
19:43
Нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков отличился в матче МХЛ с питерским «Динамо» (2:5). Для него эта шайба стала первой в МХЛ.
Мичков забил гол в возрасте 15 лет 8 месяцев и 27 дней. Этот результат всего на один день отстал от самого молодого автора шайбы в истории лиги. В 2011 году форвард «Капитана» Рихардс Букартс отличился в 15 лет 8 месяцев и 26 дней.
Нападающий @ska1946 Матвей Мичков забросил первую шайбу в МХЛ в возрасте 15 лет 8 месяцев и 27 дней ? Хоккеисту не хватило всего 2 дней, чтобы стать самым молодым автором шайбы в истории лиги#ЛигаСильных pic.twitter.com/FRlcFEV8Zg— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) September 5, 2020