Форварду «СКА-1946» не хватило 1 дня, чтобы повторить рекорд самого молодого гола в истории МХЛ

Нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков отличился в матче МХЛ с питерским «Динамо» (2:5). Для него эта шайба стала первой в МХЛ.

Мичков забил гол в возрасте 15 лет 8 месяцев и 27 дней. Этот результат всего на один день отстал от самого молодого автора шайбы в истории лиги. В 2011 году форвард «Капитана» Рихардс Букартс отличился в 15 лет 8 месяцев и 26 дней.