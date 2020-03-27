Фитнес-зал дома: игрок МХЛ сделал штангу из подручных средств

Защитник «Атланта» Никита Зимин сделал штангу из подручных средств.

— Из-за вируса начали закрываться фитнес-центры, но защитник «Атланта» Никита Зимин покажет, как сделать штангу из подручных материалов, — подписала видео пресс-служба МХЛ в Twitter.

Из-за вируса начали закрываться фитнес-центры, но защитник @hcatlant Никита Зимин покажет, как сделать штангу из подручных материалов ? pic.twitter.com/OJTjsseZpn — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) March 27, 2020

Почти все спортивные соревнования, в том числе и РПЛ, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.