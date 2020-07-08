Два российских вратаря из МХЛ дисквалифицированы за допинг
8 июля 2020, 20:18
Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать на восемь месяцев за нарушения антидопинговых правил двух вратарей клубов Молодежной хоккейной лиги: Николая Шашкова и Антона Бородкина, сообщает ТАСС.
В допинг-пробе вратаря оренбургских «Сарматов» Бородкина была обнаружена запрещенная субстанция (метилгексанамин).
Голкипер «Стальных лис» Шашков был дисквалифицирован после того, как в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество туаминогептан.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...