Два российских вратаря из МХЛ дисквалифицированы за допинг

Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать на восемь месяцев за нарушения антидопинговых правил двух вратарей клубов Молодежной хоккейной лиги: Николая Шашкова и Антона Бородкина, сообщает ТАСС.

В допинг-пробе вратаря оренбургских «Сарматов» Бородкина была обнаружена запрещенная субстанция (метилгексанамин).

Голкипер «Стальных лис» Шашков был дисквалифицирован после того, как в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество туаминогептан.