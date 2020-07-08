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Допинг

Два российских вратаря из МХЛ дисквалифицированы за допинг

8 июля 2020, 20:18
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Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать на восемь месяцев за нарушения антидопинговых правил двух вратарей клубов Молодежной хоккейной лиги: Николая Шашкова и Антона Бородкина, сообщает ТАСС.

В допинг-пробе вратаря оренбургских «Сарматов» Бородкина была обнаружена запрещенная субстанция (метилгексанамин).

Голкипер «Стальных лис» Шашков был дисквалифицирован после того, как в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество туаминогептан.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8917393

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