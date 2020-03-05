«Динамо» разгромило «Амурских тигров» в Петербурге
Состоялся один матч в регулярном чемпионате Париматч-МХЛ. «Динамо» (Санкт-Петербург) обыграло «Амурских тигров» (7:2).
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)
Голы: Сорокин — 2 (Буруянов, Ушаков), 11:08 — 1:0. Калмыков — 8, 13:17 — 2:0. Никитин — 5 (бол., Рашидуллин, Ю. Кожухов), 14:42 — 2:1. Яковлев — 21 (Яневский), 31:32 — 3:1. Антонов — 10 (Можаров, Кухарев), 32:30 — 3:2. Жабреев — 11 (Рашевский, Файзутдинов), 33:08 — 4:2. Большаков — 21 (бол., Жабреев, Рашевский), 50:53 — 5:2. Власов — 15, 55:12 — 6:2. Жабреев — 12 (бол., Большаков, Рашевский), 58:57 — 7:2.
Вратари: Чуфаров — Евграфов.
Судьи: Меньших, Морозов.
5 марта. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный» (малая арена).