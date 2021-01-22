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Давыдов, ударивший соперника головой об лед, дисквалифицирован на 4 матча МХЛ

23:13

Спортивно-дисциплинарный комитет МХЛ вынес наказание защитнику «Омских Ястребов» Тимофею Давыдову.

«На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Давыдова, подвергнуть его денежному штрафу и дополнительной дисквалификации на 4 матча», — говорится в сообщении.

Между Давыдовым и нападающим «Кузнецких Медведей» Демидом Паничкиным произошла драка. Давыдов повалил на лед Паничкина, после он чуть приподнял соперника и бросил того об лед головой. Паничкин остался лежать на льду без движения, его увезли на носилках.

Позже Давыдов извинился за свой поступок.

Дополнительная информация:

https://mhl.khl.ru/news/4172/1016859/

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