Давыдов, ударивший соперника головой об лед, дисквалифицирован на 4 матча МХЛ
23:13
Спортивно-дисциплинарный комитет МХЛ вынес наказание защитнику «Омских Ястребов» Тимофею Давыдову.
«На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Давыдова, подвергнуть его денежному штрафу и дополнительной дисквалификации на 4 матча», — говорится в сообщении.
Между Давыдовым и нападающим «Кузнецких Медведей» Демидом Паничкиным произошла драка. Давыдов повалил на лед Паничкина, после он чуть приподнял соперника и бросил того об лед головой. Паничкин остался лежать на льду без движения, его увезли на носилках.
Позже Давыдов извинился за свой поступок.
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