«Чайка» в овертайме одолела «Белых медведей», «Омские ястребы» победили «Снежных барсов»
В матче регулярного чемпионата Париматч-МХЛ прошли очередные матчи. «Чайка» в овертайме одолела «Белых медведей» (4:3 ОТ), а «Омские ястребы» победили «Снежных барсов».
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«Чайка» (Нижний Новгород) — «Белые медведи» (Челябинск) — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
Голы: Удот — 3 (Стежкин, Нероев), 22:14 — 0:1. Никулин — 4 (бол., Поддубный), 28:43 — 1:1. Шварев — 4 (бол., Барабаш), 37:29 — 1:2. Морозов — 4 (Никулин, Шульга), 51:50 — 2:2. Копылов — 3 (Морозов), 53:44 — 3:2. Ермохин — 2, 54:19 — 3:3. Шульга — 4 (Морозов, Венгрыжановский), 63:30 — 4:3.
Вратари: Громовик — Шаров.
Судьи: Саутин, Черенков.
18 октября. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
«Омские ястребы» (Омск) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Голы: Мигур — 2 (Машков), 15:26 — 1:0. Берестнев — 4, 20:37 — 2:0. Черников — 1 (Машков), 22:15 — 3:0. Грицюк — 8 (Чинахов, Асташевский), 39:51 — 4:0. Чингизхан — 1 (Ищенко), 45:56 — 4:1. Евлоев — 5 (Бутенко), 50:13 — 4:2. Мурылев — 1 (бол., Грицюк, Чинахов), 53:39 — 5:2.
Вратари: Дианов — Павленко.
Судьи: Хуторов, Шевчук.
18 октября. Омск. ДХЦ «Авангард».
«Спутник» (Альметьевск) — «Ладья» (Тольятти) — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Голы: Назмутдинов — 2 (Закиров, Галимзянов), 15:31 — 1:0. Торопов — 1 (Зинатуллин), 22:34 — 1:1. Галимзянов — 4 (Шарипов), 34:20 — 2:1. Зинатуллин — 3, 36:13 — 2:2. Галимзянов — 5, 40:11 — 3:2. Кабиров — 4 (Коротков, Фадеев), 41:05 — 4:2. Коротков — 2 (Резанов, Закиров), 55:40 — 5:2.
Вратари: Насыров (55:26 — 55:40) — Забродин.
Судьи: Майтак, Пронских.
18 октября. Альметьевск. ДС «Юбилейный».
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Толпар» (Уфа) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Аймурзин — 5 (Пашин), 6:53 — 0:1.
Вратари: Кузмаул — Брагинский.
Судьи: Гайсин, Мельников.
18 октября. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.
«Тюменский легион» (Тюмень) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Голы: Чалов — 3 (Ипатов), 22:38 — 0:1. Волосенков — 4 (бол., Шапорев), 27:16 — 0:2. Комаровский — 2 (бол., Шапорев, Петросян), 37:23 — 0:3. Волосенков — 5 (Петросян), 50:53 — 0:4.
Вратари: Ткачук — Нурек.
Судьи: Вахитов, Меньших.
18 октября. Тюмень. Дворец спорта.
«Красная Армия» (Москва) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы: Александров — 3 (буллит), 27:32 — 0:1. Анисимов — 3 (Базнаев), 39:24 — 0:2. Климов — 7 (Мингачев), 44:37 — 1:2. Калиниченко — 2 (Климов, Мингачев), 56:05 — 2:2. Мингачев — 7 (мен., Хулапов, Скотников), 57:28 — 3:2. Корешков — 3 (мен., п.в., Пугачев), 58:39 — 4:2.
Вратари: Скотников — Чуфаров (58:14 — 58:39).
Судьи: Кондратьев, Палей.
18 октября. Москва. ЛДС ЦСКА.
«Ирбис» (Казань) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Шабанов — 4 (Четвериков, Кувардин), 33:25 — 1:0.
Вратари: Ахтямов — Моисеев (58:46).
Судьи: Ведерников, Шувалов.
18 октября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена»
«Реактор» (Нижнекамск) — «Сарматы» (Оренбург) — 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Шафигуллин — 2 (Шарифьянов), 7:03 — 1:0. Шарифьянов — 1 (бол., Мотыгуллин), 8:46 — 2:0. Шафигуллин — 3, 14:57 — 3:0. Фахрутдинов — 1 (Белых), 15:39 — 3:1. Житников — 6 (Видилин), 46:22 — 3:2.
Вратари: Озолин — Бородкин (59:37).
Судьи: Гайнуллин, Каменщиков.
18 октября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».