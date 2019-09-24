Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МХЛ. Самые крупные победы — со счетом 6:0 — одержали «Чайка» и «Ладья», над «Реактором» и «Тюменским легионом» соответственно.

МХЛ

Регулярный чемпионат

«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Мусоров — 5 (Бойко), 34:34 — 0:1. Гусев — 1 (бол., Рожков, Хайруллин), 48:49 — 1:1. Шешин — 6 (Антипин), 63:50 — 2:1.

Вратари: Камышников — Прокофьев.

«Белые медведи» (Челябинск) — «Алтай» (Усть-Каменогорск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Фильчаков — 1 (Ярулин, Зарубин), 5:45 — 1:0. Фильчаков — 2 (мен., п.в.), 59:17 — 2:0.

Вратари: Горбунов — Нурек (58:48 — 59:17).

«Ладья» (Тольятти) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы: Рангаев — 7 (бол., Лотов), 4:49 — 1:0. Петров — 1 (бол., Якутов), 28:22 — 2:0. Зинатуллин — 2 (Пахтусов, Семеновский), 30:17 — 3:0. Стешенко — 5 (Лотов, Рангаев), 45:16 — 4:0. Колягин — 4 (бол., Семеновский), 52:49 — 5:0. Доба — 2 (Зинатуллин), 59:18 — 6:0.

Вратари: Забродин — Щетилин (С. Пылаев, 52:49).

«Сарматы» (Оренбург) — «Омские ястребы» (Омск) — 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Голы: Томи — 1, 10:30 — 1:0. Томи — 2 (бол., Сергиевский, Житников), 25:59 — 2:0. Назаров — 2 (Савельев), 27:51 — 3:0. Уколов — 1 (Савельев), 28:53 — 4:0. Казаков — 3, 29:40 — 4:1. Бархаткин — 1 (бол., Петров), 46:22 — 5:1. Бархаткин — 2 (бол.), 54:04 — 6:1. Берестнев — 1 (Власов), 54:58 — 6:2.

Вратари: Бородкин — Дубровский (Дианов, 27:51).

«Спутник» (Альметьевск) — «Ирбис» (Казань) — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Бровкин — 1 (Климов, Гизатуллин), 21:15 — 0:1. Вадигуллин — 2 (Галимзянов), 25:38 — 1:1. Шарипов — 1, 30:24 — 2:1. Любчич — 1 (бол., И. Шабанов, Галиаскаров), 39:53 — 2:2. Закиров — 1 (Галимзянов), 44:04 — 3:2.

Вратари: Насыров — Ахтямов (59:34).

«Реактор» (Нижнекамск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

Голы: Шавин — 4 (Венгрыжановский), 9:29 — 0:1. Мутовин — 1 (бол., Платонов, Никонов), 33:48 — 0:2. Алексеев — 2 (Венгрыжановский), 46:35 — 0:3. Никулин — 2, 50:51 — 0:4. Венгрыжановский — 1 (Шавин, Алексеев), 52:16 — 0:5. Венгрыжановский — 2 (Алексеев), 58:53 — 0:6.

Вратари: Озолин (Евпак, 52:16) — Громовик.