«Чайка» обыграла «Омских Ястребов» и вышла вперед в финальной серии плей-офф МХЛ

«Чайка» на своем льду обыграла «Омских Ястребов» в третьем матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) — 4:2.

В составе победителей отличились Артем Левинский, Павел Волокитин, Захар Зиминов и Глеб Чесноков.

У «Омских Ястребов» шайбы забросили Андрей Заикин и Антон Казачек.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Чайки». Четвертый матч между командами пройдет 20 апреля в Нижнем Новгороде.