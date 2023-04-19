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Сегодня, 21:52

«Чайка» обыграла «Омских Ястребов» и вышла вперед в финальной серии плей-офф МХЛ

Мария Гусева
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«Чайка» на своем льду обыграла «Омских Ястребов» в третьем матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) — 4:2.

В составе победителей отличились Артем Левинский, Павел Волокитин, Захар Зиминов и Глеб Чесноков.

У «Омских Ястребов» шайбы забросили Андрей Заикин и Антон Казачек.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Чайки». Четвертый матч между командами пройдет 20 апреля в Нижнем Новгороде.

Хоккей
ХК Омские ястребы
ХК Чайка
МХЛ
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