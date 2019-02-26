"Белые медведи" разгромили "Тюменский легион" со счетом 11:1

"Белые медведи" нанесли разгромное поражение "Тюменскому легиону" со счетом 11:1 в матче регулярного чемпионата МХЛ.
Полностью результаты игрового дня МХЛ выглядят следующим образом:
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Снежные барсы" (Астана) - "Спутник" (Альметьевск) - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Б. Муратов - 18 (бол., С-н Данияр, Гатиятов), 18:22 - 1:0. Беляев - 2 (бол., Колесников, Галимов), 35:03 - 1:1. Гатиятов - 23 (бол., С-т Данияр, С-н Данияр), 38:31 - 2:1. Гатиятов - 24 (Мусоров), 54:29 - 3:1. С-н Данияр - 19 (мен., п.в.), 59:02 - 4:1.
Вратари: Еремеев - Минегалиев (58:46 - 59:02).
Судьи: Хажиев, Хартин.
26 февраля. Астана. "Барыс-Арена".
"Омские ястребы" (Омск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Голы: Зубов - 6 (Елизаров, Грицюк), 11:06 - 1:0. Ежов - 5 (Лоза), 22:27 - 1:1. Ежов - 6 (Болдин, Лоза), 35:15 - 1:2. Власов - 5 (Волошин), 38:29 - 2:2. Савчик - 10 (Дроздецких), 41:52 - 2:3. К. Попов - 8 (п.в., Грымзин), 58:48 - 2:4.
Вратари: Дубровский (58:10 - 58:48, 58:56) - Кузмаул.
Судьи: Кеслер, Литвинов.
26 февраля. Омск. ДХЦ "Авангард".
"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Голы: Полькин - 15 (Мустафин), 6:04 - 0:1. Семенов - 7 (Хафизов), 8:23 - 0:2. Шарифьянов - 12 (Шафигуллин), 25:26 - 0:3. Хайруллов - 3 (бол., Шарифьянов), 50:18 - 0:4. Хафизов - 9, 57:00 - 0:5.
Нереализованный буллит: Шапорев (Алтай), 20:27 (Вратарь).
Вратари: Шутов - Озолин.
Судьи: Арзамазов, Морозов.
26 февраля. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.
"Белые медведи" (Челябинск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 11:1 (4:0, 3:1, 4:0)
Голы: Мансуров - 14 (Кулиев), 4:54 - 1:0. Кошурников - 11 (Несветаев), 8:13 - 2:0. Лукин - 13 (Гатиятулин, Степанов), 14:49 - 3:0. Кулиев - 23 (Горбунов, Кирпичников), 17:16 - 4:0. Степанов - 15 (Попов, Кулиев), 26:37 - 5:0. Шабанов - 18 (Попов, Степанов), 30:23 - 6:0. Шабанов - 8 (Арзамасцев, Барамбаев), 35:24 - 6:1. Лукин - 14 (Попов, Степанов), 38:03 - 7:1. Кулиев - 24 (бол., Мансуров, Кошурников), 46:20 - 8:1. Попов - 21 (Степанов), 48:26 - 9:1. Кошурников - 12 (бол., Кулиев, Кирпичников), 56:38 - 10:1. Мансуров - 15 (Кулиев), 57:39 - 11:1.
Вратари: Горбунов - Дремин.
Судьи: Андреев, Фатихов.
26 февраля. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.
"Ирбис" (Казань) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 5:4 Б (1:2, 1:0, 2:2, 0:0, 1:0)
Голы: Господынько - 11, 2:28 - 0:1. Пьянов - 15 (Ситдиков, Вильданов), 8:53 - 1:1. Баранов - 9 (Захаров), 14:01 - 1:2. Мухин - 11 (Кара, Ляхов), 36:59 - 2:2. Платонов - 19 (бол.), 45:11 - 2:3. Кара - 1 (бол., Богатов, Мужиков), 46:13 - 3:3. Тимиров - 9 (Кара), 52:55 - 4:3. Рожков - 27 (Спиридонов), 58:03 - 4:4.
Победный буллит: Тимиров.
Вратари: Ахтямов (Т. Шабанов, 45:11) - Камышников (57:30 - 58:03Щетилин, 65:00).
Судьи: Глазырин, Мелихов.
26 февраля. Казань. "Татнефть-Арена".
"Ладья" (Тольятти) - "Сарматы" (Оренбург) - 2:4 (0:0, 1:4, 1:0)
Голы: Юлбарисов - 7 (Молофеев, Куров), 23:23 - 0:1. Новиков - 13 (Райн), 24:25 - 0:2. Куров - 15 (Молофеев, Колосов), 26:04 - 0:3. Тимашев - 3 (Уколов), 36:26 - 0:4. Цыбин - 6 (бол., Леонтьев, Алексеев), 39:07 - 1:4. Зинатуллин - 10 (Быстров), 54:00 - 2:4.
Вратари: Забродин (Банников, 26:04) - Масленников.
Судьи: Бестужев, Колонутов.
26 февраля. Тольятти. ЛК "Лада Арена".
"МХК Динамо" (Москва) - "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Голы: Назаревич - 45 (Е. Анисимов, Сулима), 4:26 - 0:1. Баранов - 15 (Жабреев, Васильев), 20:57 - 0:2. Бицадзе - 2 (Чувилов, Петрунин), 27:38 - 1:2. Никоноров - 4 (Буцаев), 30:04 - 2:2. Е. Анисимов - 14 (Назаревич, Большаков), 30:13 - 2:3. Брызгалов - 13 (Мошкин, Круглов), 54:03 - 3:3. Васильев - 41, 62:30 - 3:4.
Вратари: Куликов - Чуфаров.
Судьи: Отмахов, Шмаков.
26 февраля. Дмитров. СК "Дмитров".