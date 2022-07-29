Белорусская команда из МХЛ может переехать из Бобруйска в Минск

Состав Молодежной хоккейной лиги пополнила команда из Белоруссии. В новом сезоне в молодежной лиге выступит «Шинник» из Бобруйска.

Однако появилась информация, что рассматривается вариант с переездом «Шинника» из Бобруйска в Минск, информирует Telegram-канал «Хоккейный бульбаш».

«Динамо-Шинник» уже выступало в МХЛ: команда отыграла в турнире четыре сезона (с 2011 по 2015 год) и трижды выходила в плей-офф. В предстоящем сезоне Молодежной хоккейной лиги «Динамо-Шинник» будет играть в дивизионе «Серебряный» Западной конференции.