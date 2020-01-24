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Новости   //    Хоккей   //    Париматч МХЛ

Автобус команды МХЛ пришлось откапывать от снега после матча в Нур-Султане

16:47

Команда «Тюменский легион» не без проблем смогла покинуть арену в Нур-Султане после матча со «Снежными барсами» (2:6). Автобус тюменской команды пришлось откапывать из снежных заносов.

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