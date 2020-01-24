Автобус команды МХЛ пришлось откапывать от снега после матча в Нур-Султане
16:47
Команда «Тюменский легион» не без проблем смогла покинуть арену в Нур-Султане после матча со «Снежными барсами» (2:6). Автобус тюменской команды пришлось откапывать из снежных заносов.
@TyumenLegion увозит из Нур-Султана две победы.— Snezhnye_Barsy (@snezhnye) January 24, 2020
Пришлось откопать им автобус из снежных заносов. До встречи в новом сезоне! pic.twitter.com/Y9PRAJlcz2
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