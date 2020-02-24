«Авто» забросил 8 шайб в ворота «Ладьи»
В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата Париматч МХЛ «Авто» принимал «Ладью». Хозяева победили с крупным счетом — 8:2.
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«Авто» (Екатеринбург) — «Ладья» (Тольятти) — 8:2 (2:1, 3:1, 3:0)
Голы: Цитцер — 9 (бол., Лотов, Пахтусов), 4:15 — 0:1. Лебедев — 3 (Карпушин, Широкалов), 8:45 — 1:1. Чуфаров — 5 (Журавлев), 16:54 — 2:1. Овчинников — 5, 27:54 — 3:1. Огнев — 1 (Зинатуллин), 28:09 — 3:2. Трифонов — 5 (Карпушин), 31:49 — 4:2. Чуфаров — 6 (Зайцев, Лоза), 33:27 — 5:2. Салов — 6 (Сибиряков, Седов), 41:57 — 6:2. Бухаров — 31 (бол., Журавлев, Лоза), 51:47 — 7:2. Лебедев — 4 (Зайцев), 55:22 — 8:2.
Вратари: Сартаков — Кулаков.
Судьи: Черенков, Якимов.
24 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец».