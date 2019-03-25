"Авто" вышел в полуфинал плей-офф МХЛ, "Омских ястребов" и "Мамонтов Югры" ждет пятый матч

"Авто" обыграл "Толпар" в 1/4 финала плей-офф МХЛ. Екатеринбуржцы победили в четвертом матче и выиграли серию 3-1. "Омские ястребы" вырвали победу у "Мамонтов Югры" и сравняли счет в серии - 2-2. Пятый матч состоится 27 марта.

МХЛ

1/4 финала

"Омские ястребы" (Омск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Грымзин - 1 (бол., Ваулин, Голоднюк), 34:38 - 0:1. Спиценко - 2 (Мельников), 43:56 - 1:1. Зубов - 2 (Денисевич, Волошин), 55:03 - 2:1.

Вратари: Романов - Ступин (59:23).

Счет в серии: 2-2

"Толпар" (Уфа) - "Авто" (Екатеринбург) - 3:4 4ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Абдеев - 1 (бол., Пачин), 7:46 - 1:0. Седов - 2 (бол., Севостьянов, Тютяев), 16:15 - 1:1. Никулин - 1 (Баканин), 22:48 - 2:1. Амиров - 4 (Пачин, Шэн), 35:40 - 3:1. Тютяев - 3 (бол.), 38:39 - 3:2. Еркин - 3, 50:46 - 3:3. Воронков - 4 (бол., Рассейкин, Валитов), 122:05 - 3:4.

Вратари: Брагинский - Галкин.

Счет в серии: 1-3