«Авто» проиграл «Чайке», но сохранил первое место на Востоке

«Авто» в матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ проиграл «Чайке» — 1:3. Команда из Екатеринбурга с 24 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Толпар» (Уфа) — «Ирбис» (Казань) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Мухин — 2 (Шабанов), 5:05 — 0:1. Газимов — 3 (Баканин, Сафин-Трегубов), 9:00 — 1:1. Булатов — 2 (Купчихин, Комков), 38:20 — 1:2. Козлов — 4 (Канашев, Варлов), 39:13 — 2:2. Сучков — 2 (Сафин-Трегубов, Газимов), 44:00 — 3:2.

Вратари: Кулешов — Ахтямов (59:38).

Судьи: Гайсин, Мельников.

9 октября. Уфа. Городской дворец спорта.

«Белые медведи» (Челябинск) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Голы: Волков — 2 (Сидоров, Головин), 7:20 — 0:1. Горюнов-Рольгизер — 2 (Нероев), 19:37 — 1:1. Ермохин — 1 (бол., Капустин, Сапожников), 23:39 — 2:1. Удот — 1 (Кадышев, Нероев), 34:47 — 3:1. Зиновьев — 4 (Капустин, Аксенов), 36:58 — 4:1.

Вратари: Горбунов (Соломатин, 46:25) — Щетилин.

Судьи: Андреев, Меньших.

9 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Омские ястребы» (Омск) — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Голы: Асташевский — 3 (бол., Чинахов, Яремчук), 5:22 — 0:1. Платонов — 7 (Хайруллин), 23:55 — 1:1. Господынько — 3 (Спиридонов, Юров), 40:57 — 2:1. Чинахов — 6, 52:16 — 2:2. Сахаров — 8 (бол., Хайруллин, Платонов), 57:00 — 3:2. Антипин — 2 (мен., п.в., Платонов), 59:27 — 4:2.

Вратари: Шашков — Дианов (59:13 — 59:27).

Судьи: Лерке, Хажиев.

9 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Сибирские снайперы» (Новосибирск) — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Никишанин — 8 (бол., Юров, Ефремов), 19:41 — 0:1. Никишанин — 9 (Овчинников), 37:12 — 0:2. Петросян — 12 (бол., Шапорев, Комаровский), 46:06 — 1:2. Ипатов — 1 (Буденчук, Назаров), 49:02 — 2:2.

Победный буллит: Назаров.

Вратари: Нурек — Щербаков.

Судьи: Хуторов, Шевчук.

9 октября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.

«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Голы: Морозов — 1 (Репин, Богдашкин), 15:13 — 0:1. Морозов — 2 (Репин, Богдашкин), 21:45 — 0:2. Бойко — 5 (Гусейнов), 32:51 — 1:2. Фростов — 1 (Богдашкин), 38:32 — 1:3. Соколов — 4 (Сатаров), 40:52 — 1:4. Гусейнов — 3 (Бойко), 52:42 — 2:4. Сайко — 4 (Гусейнов, Бутенко), 59:21 — 3:4.

Вратари: Павленко (58:54 — 59:21, 59:47) — Кузнецов.

Судьи: Косарезов, Хартин.

9 октября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

«Авто» (Екатеринбург) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Платонов — 3 (Шавин, Давыдов), 0:57 — 0:1. Панчук — 2 (Алексеев), 10:03 — 0:2. Сибиряков — 6 (Суслов, Бондарь), 11:33 — 1:2. Мутовин — 3 (Светов), 50:33 — 1:3.

Вратари: Исаев (59:06 — 59:33) — Громовик.

Судьи: Томилов, Фатихов.

9 октября. Екатеринбург. КРК «Уралец».

«СКА-Варяги» (Ленинградская область) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Яковлев — 4 (Шаборшин), 18:58 — 0:1. Петров — 1 (мен.), 43:32 — 0:2.

Вратари: Обыскалов (59:52) — Чуфаров.

Судьи: Бакин, Жаирбаев.

9 октября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».