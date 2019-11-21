«Авто» обыграл «Толпар», «Сахалинские акулы» уступили «Спартаку»
«Авто» в матче регулярного чемпионата МХЛ дома обыграл «Толпар» со счетом 3:2.
В другом матче «Сахалинские акулы» уступили московскому «Спартаку» со счетом 2:4.
Регулярный чемпионат
«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «МХК Спартак» (Москва) — 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)
Голы: Авершин — 2 (Лещенко), 4:19 — 0:1. Самсыкин — 4 (бол., Москалев, Курилкин), 13:01 — 1:1. Квартальнов — 2 (Львутин), 14:55 — 1:2. Ахметвалиев — 6 (Бедняков, Башлаев), 22:51 — 2:2. Новрузов — 13 (Быстров), 26:47 — 2:3. Бородаенко — 6 (Авершин, Лещенко), 33:14 — 2:4.
Вратари: Кузьменко (Колупаев, 27:02) — Куликов.
Судьи: Пестов, Пронских.
21 ноября. Южно-Сахалинск. ЛК «Арена Сити».
«Авто» (Екатеринбург) — «Толпар» (Уфа) — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы: Газимов — 4, 14:51 — 0:1. Лоза — 5 (Тютяев), 19:51 — 1:1. Охов — 5 (Галыгин, Фоминцев), 44:23 — 2:1. Охов — 6 (Фоминцев, Сулин), 54:07 — 3:1. Сучков — 4 (бол., Аймурзин, Сафин-Трегубов), 56:37 — 3:2.
Вратари: Романов — Брагинский (59:20).
Судьи: Косарезов, Хуторов.
21 ноября. Екатеринбург. КРК «Уралец».