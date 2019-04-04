"Авто" обыграл "СКА-1946", "Локо" - "Мамонтов Югры"

Сегодня состоялись матчи 1/2 финала плей-офф МХЛ.

"Авто" в овертайме обыграл "СКА-1946" (3:2 ОТ) и повел в серии со счетом 2-1. С аналогичным счетом лидирует в серии и "Локо", который обыграл "Мамонтов Югры" (3:1).

Следующие матчи пройдут 5 апреля.

МХЛ

1/2 финала

"Авто" (Екатеринбург) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Цицюра - 1 (Овечкин), 6:31 - 0:1. Поляков - 1 (Овечкин, Галенюк), 33:42 - 0:2. Дербенев - 2 (Рассейкин, Валитов), 40:39 - 1:2. Захаров - 1 (бол., Еркин, Тютяев), 43:10 - 2:2. Рассейкин - 7 (бол.), 64:40 - 3:2.

Вратари: Галкин - Лысенков.

Судьи: Барулин, Колонутов.

4 апреля. Екатеринбург. КРК "Уралец".

Счет в серии – 2-1.

"Локо" (Ярославль) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Рыбаков - 1 (Денежкин, Слепец), 11:38 - 1:0. Денисенко - 3 (бол., Зенчиков, Малышев), 19:59 - 2:0. Иванов - 1 (бол., Калинин, Коваленко), 39:26 - 3:0. Ваулин - 2 (бол., Кожевников), 50:36 - 3:1.

Вратари: Окоряк - Кузмаул.

Судьи: Кеслер, Фатихов.

4 апреля. Ярославль. "Арена-2000".

Счет в серии – 2-1.