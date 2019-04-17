"Авто" обыграл "Локо" и сравнял счет в финале МХЛ

"Авто" победил "Локо" в четвертом матче финала МХЛ (2:1). Победная шайба на счету Кирилла Тютяева.

Счет в серии стал равным: 2-2. Следующий матч пройдет 20 апреля в Екатеринбурге.

Хоккей

МХЛ

Финал

Четвертый матч

"Локо" (Ярославль) - "Авто" (Екатеринбург) - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Рассейкин - 9 (Валитов), 23:00 - 0:1. Рыбаков - 3 (мен., Громов, Коваленко), 41:03 - 1:1. Тютяев - 5 (бол., Еркин, Захаров), 47:09 - 1:2.

Вратари: Исаев (59:26) - Галкин.

Судьи: Комаров, Светилов.

17 апреля. Ярославль. СК ХК "Локомотив".

Счет в серии: 2-2 (4:2, 3:2, 0:1, 1:2).

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