"Авто" обыграл "Локо" и сравнял счет в финале МХЛ

"Авто" победил "Локо" в четвертом матче финала МХЛ (2:1). Победная шайба на счету Кирилла Тютяева.
Счет в серии стал равным: 2-2. Следующий матч пройдет 20 апреля в Екатеринбурге.
Хоккей
МХЛ
Финал
Четвертый матч
"Локо" (Ярославль) - "Авто" (Екатеринбург) - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Рассейкин - 9 (Валитов), 23:00 - 0:1. Рыбаков - 3 (мен., Громов, Коваленко), 41:03 - 1:1. Тютяев - 5 (бол., Еркин, Захаров), 47:09 - 1:2.
Вратари: Исаев (59:26) - Галкин.
Судьи: Комаров, Светилов.
17 апреля. Ярославль. СК ХК "Локомотив".
Счет в серии: 2-2 (4:2, 3:2, 0:1, 1:2).
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