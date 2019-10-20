«Алмаз» забросил 10 безответных шайб «ОРДЖИ Юниору»

«Алмаз» разгромил «ОРДЖИ Юниор» в матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ — 10:0. Китайский клуб за 20 игр н набрал ни одного очка.

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Тайфун» (Уссурийск) — «Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — 3:4 (0:1, 0:3, 3:0)

Голы: Агеев — 3 (бол.), 15:08 — 0:1. Глухарев — 3 (Ахметвалиев, Агеев), 20:57 — 0:2. Ахметвалиев — 5 (Глухарев, Агеев), 32:43 — 0:3. Глухарев — 4 (Башлаев, Ахметвалиев), 34:47 — 0:4. Лапшин — 5, 48:13 — 1:4. Бунов — 10 (Пасманик, Ужегов), 49:55 — 2:4. Пасманик — 3 (Дробин), 53:07 — 3:4.

Вратари: Веремчук (Бураков, 32:43, 59:55) — Колупаев.

«Локо» (Ярославль) — «Рига» — 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Голы: Синегубов — 2 (бол., Бергманис, Федоров), 9:06 — 0:1. Тютнев — 6 (Лукичев, Шумилин), 19:56 — 1:1. Гринбергс — 3 (Брикманис, Забусов), 23:42 — 1:2. Забусов — 5 (Гринбергс), 40:24 — 1:3. Смирнов — 7 (Дарьин), 42:09 — 2:3. Синегубов — 3 (бол., Федоров), 43:19 — 2:4. Шваненбергс — 13 (п.в.), 59:34 — 2:5.

Вратари: Окоряк (58:51 — 59:34) — Ворис.

«Динамо» (Москва) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Кисаков — 2 (бол., Смирнов, Дидковский), 43:59.

Вратари: Куликов — Мартынов (59:08).

«Атлант» (Мытищи) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)

Голы: Шмелев — 3 (Селезнев), 2:12 — 1:0. Большаков — 4 (Кузнецов), 6:48 — 1:1. Буруянов — 2 (Анисимов, Яковлев), 17:01 — 1:2. Зимин — 3 (бол., Кареев, Коковин), 19:57 — 2:2. Буруянов — 3 (Анисимов, Шаборшин), 31:05 — 2:3. Яковлев — 5 (Анисимов, Буруянов), 43:07 — 2:4. Карпов — 1 (Будницкий, Рогозин), 46:06 — 2:5.

Вратари: Клоберданец (Фомин, 32:33) — Ершов (Чуфаров, 20:00).

«Красная Армия» (Москва) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Голы: Климов — 8 (Мингачев, Солопанов), 7:09 — 1:0. Мингачев — 8 (Хулапов), 14:05 — 2:0. Недилько — 1 (бол., Корешков, Аноп), 17:30 — 3:0. Аноп — 2 (Корешков), 26:51 — 4:0. Кузьминов — 3 (Шамшурин, Зуган), 52:02 — 5:0. Мингачев — 9 (Климов), 56:38 — 6:0.

Вратари: Киселев — Давыдюк.

«Спартак» (Москва) — «Капитан» (Ступино) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Круженков — 1 (Легалин), 25:55 — 1:0. Кравченко — 5 (Оськин), 36:11 — 2:0. Константинов — 3 (Кулагин, Коршиков), 54:30 — 2:1. Круженков — 2 (п.в., Тагиров), 59:29 — 3:1.

Вратари: Ботов — Скляр (59:05 — 59:29).

«Алмаз» (Череповец) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 10:0 (5:0, 3:0, 2:0)

Голы: Федоров — 7 (Рогов, Казаков), 0:34 — 1:0. Луховской — 8 (Неволин), 1:25 — 2:0. Чижиков — 4 (бол., Неволин, Луховской), 8:45 — 3:0. Федоров — 8 (Казаков, Капустин), 11:26 — 4:0. Грачев — 1 (бол., Лапин), 14:10 — 5:0. Казаков — 4 (Крутов), 25:14 — 6:0. Белялов — 1 (Каримов, Кузнецов), 28:42 — 7:0. Федоров — 9 (бол., Казаков, Крутов), 32:07 — 8:0. Гуслистов — 4 (Ковтун), 46:23 — 9:0. Федоров — 10 (Казаков, Крутов), 58:20 — 10:0.

Вратари: Шостак (Виноградов, 42:37) — Акмурзин (Ху Хаожань, 48:59).