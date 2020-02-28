«Алмаз» победил СКА-1946, «Локо» обыграл МХК «Динамо»
Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Толпар» (Уфа) — «Авто» (Екатеринбург) — 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
Голы: Мухамадуллин — 2, 6:33 — 1:0. Зайцев — 6 (бол., Лоза), 15:07 — 1:1. Алалыкин — 21 (Пустозеров, Пашин), 15:42 — 2:1. Баканин — 16 (Кузнецов), 39:24 — 3:1. Баканин — 17 (Кузнецов), 42:51 — 4:1. Алалыкин — 22 (бол., Пустозеров, Пашин), 46:58 — 5:1. Кузнецов — 20 (Аймурзин, Баканин), 58:41 — 6:1.
Вратари: Кулешов — Романов (Сартаков, 42:51).
«Ирбис» (Казань) — «Омские ястребы» (Омск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Чинахов — 25 (Чистяков), 11:37 — 0:1. Чинахов — 26 (Савченко, Грицюк), 29:11 — 0:2. Грицюк — 27 (Денисевич, Чинахов), 44:49 — 0:3.
Вратари: Ахтямов — Дубровский.
«Реактор» (Нижнекамск) — «Снежные барсы» (Нур-Султан) — 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)
Голы: Паранин — 32 (Чивилев, Шамбазов), 3:33 — 1:0. Александров — 17 (Омирбеков), 21:26 — 1:1. Буцаев — 17 (бол., Полькин), 30:56 — 2:1. Гаврилов — 3 (Шутов), 31:32 — 3:1. Паранин — 33 (бол., Чивилев, Шамбазов), 36:37 — 4:1. Гусейнов — 14 (Сайко), 39:49 — 4:2.
Нереализованный буллит: Филиппенко (Снежные барсы), 8:39 (Вратарь).
Вратари: Евпак — Павленко.
«Алмаз» (Череповец) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Чижиков — 24 (бол., Ощепков, Рогов), 20:32 — 1:0. Жук — 20 (Яруллин, Д. Николаев), 24:37 — 1:1. Кровяков — 18 (бол., Гордин), 30:41 — 1:2. Неволин — 17 (бол., Басимов, Чижиков), 51:36 — 2:2.
Победный буллит: Неволин.
Вратари: Шостак — Д. Николаев.
«МХК Динамо» (Москва) — «Локо» (Ярославль) — 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Никоноров — 10 (Чибриков), 9:10 — 1:0. Тринеев — 11 (Злодеев), 16:20 — 2:0. Тесанов — 8 (Дяденькин), 27:56 — 2:1. Рыбаков — 2 (Николаев, Горячев), 33:13 — 2:2.
Победный буллит: Никулин.
Вратари: Жеренко — Окоряк.
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