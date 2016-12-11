12:35 11 декабря | ХОККЕЙ — МХЛ

Алексей Морозов: "На данный момент у клубов МХЛ нет тяжелой финансовой ситуации"

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Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов рассказал о планах развития лиги на ближайшие сезоны, а также отметил, что в финансовом плане у клубов нет проблем. Лига создана в 2009 году и на данный момент в ней выступает 31 команда из России, Латвии и Казахстана.

– Оптимальным мы считаем 32 команды в МХЛ, чтобы было по 16 клубов в каждой конференции, – цитирует "Р-Спорт" Морозова. – Задача расширяться у нас не стоит, стоит задача сделать лигу интересной в спортивном плане. Посмотрим, как все получится в следующем сезоне, придет ли кто-то новый, останутся ли все нынешние участники. Сами знаете, бывает, что клубы пропадают, так что загадывать не хочется.

На данный момент у нас нет сигналов, что кто-то из участников МХЛ в тяжелой финансовой ситуации. У всех клубов все стабильно. Нашим клубам все-таки чуть проще, чем командам ВХЛ, потому что все они относятся к клубам КХЛ. Так что мы рассчитываем, что все клубы доиграют сезон.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161211/1113577933.html

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