Алексей Морозов: "На данный момент у клубов МХЛ нет тяжелой финансовой ситуации"

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов рассказал о планах развития лиги на ближайшие сезоны, а также отметил, что в финансовом плане у клубов нет проблем. Лига создана в 2009 году и на данный момент в ней выступает 31 команда из России, Латвии и Казахстана.

– Оптимальным мы считаем 32 команды в МХЛ, чтобы было по 16 клубов в каждой конференции, – цитирует "Р-Спорт" Морозова. – Задача расширяться у нас не стоит, стоит задача сделать лигу интересной в спортивном плане. Посмотрим, как все получится в следующем сезоне, придет ли кто-то новый, останутся ли все нынешние участники. Сами знаете, бывает, что клубы пропадают, так что загадывать не хочется.

На данный момент у нас нет сигналов, что кто-то из участников МХЛ в тяжелой финансовой ситуации. У всех клубов все стабильно. Нашим клубам все-таки чуть проще, чем командам ВХЛ, потому что все они относятся к клубам КХЛ. Так что мы рассчитываем, что все клубы доиграют сезон.