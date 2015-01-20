"Чайка" дома победила "Стальных лисов"
20 января 2015, 17:10
"Чайка" в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ переиграла "Стальных лисов" – 4:3.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Чайка" (Нижний Новгород) – "Стальные лисы" (Магнитогорск) – 4:3 (3:0, 0:2, 1:1)
Голы: Руденков – 9 (бол., Богословский), 2:09 – 1:0. Белопашенцев – 9 (Рогов, Садаков), 10:42 – 2:0. Гиздатуллин – 5 (Горбунов), 12:54 – 3:0. Мухамедзянов – 12 (Юзеев, Кудрин), 32:09 – 3:1. Полукаров – 5 (Шурыгин, Еремин), 37:44 – 3:2. Сергушкин – 10 (Икамацких), 43:03 – 3:3. Гиздатуллин – 6 (бол., Ситнов), 47:48 – 4:3.
Вратари: Тихомиров – Загидулин (58:24).
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