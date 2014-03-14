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14 марта 2014, 16:04

"Барс" открыл счет в серии с "Кузнецкими медведями"

Григорий ГУРЕЕВ
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В первом матче 1/8 финала плей-офф МХЛ "Барс" одержал победу над "Кузнецкими медведями" – 3:0. Серия будет продолжаться до трех побед одной из команд.

МХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Первый матч

"Барс" (Казань) – "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Ибрагимов – 2 (бол., Ахметгалиев), 23:46 – 1:0. Камалиев – 1 (Ахметгалиев), 28:03 – 2:0. Свечников – 2 (Архипов), 49:38 – 3:0.

Вратари: Ярославлев – Кареев.

Судьи: Демура, Мочалов.

14 марта. Казань. "Татнефть-Арена".

Счет в серии: 1-0.

Источник: sport-express.ru
ХК Барс
ХК Кузнецкие медведи
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