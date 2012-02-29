"Серебряные львы" отправили в ворота "Стальных лисов" семь шайб
МХЛ
Регулярный чемпионат
МХК "Химик" (Воскресенск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Кривченко - 29 (Квитченко, Карлин), 15:09 (1:0 - бол.). Тарасов - 25, 25:40 (1:1 - мен.). Квитченко - 21 (Валеев), 36:48 (2:1 - бол.). Федоров - 18 (Прохоров), 46:32 (3:1). Коковин - 19 (Петров, Тимошенко), 47:16 (3:2 - бол.).
Вратари: Пиманкин - Заливин (59:33).
"Капитан" (Ступино) - "Барс" (Казань) - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Голы: Николаев - 4 (Садриев, Ломако), 8:24 (0:1). Соколов - 23 (Галин), 22:44 (0:2). Томилин - 21, 26:56 (1:2). Андриянов - 21 (Данилов, Томилин), 50:02 (2:2). Ломако - 17 (Соколов, Садриев), 50:28 (2:3). Байкеев - 18 (Файзуллин), 58:32 (2:4).
Нереализованный буллит: Кучкин, 1:13 (К).
Вратари: Якубовский - Орлов.
"Русские витязи" (Чехов) - "Белые тигры" (Оренбург) - 6:5 (1:1, 2:2, 3:2)
Голы: Иванов - 11 (Ларин, Колычев), 8:45 (1:0). Яннуров - 16 (Мельников, Никифоров), 16:18 (1:1). Воробьев - 9 (Гаглоев), 27:18 (2:1 - бол.). Перескоков - 18, 31:47 (2:2). Мельников - 4 (Шилов, Никифоров), 33:06 (2:3 - бол.). Воробьев - 10 (Богомолов), 38:14 (3:3). Колычев - 9 (Тимкин, Валерко), 47:42 (4:3). Шимон - 5 (Ахмадишин, Студеникин), 50:38 (4:4 - бол.). Ларин - 5 (Иванюженков, Тимкин), 56:10 (5:4 - бол.). Валерко - 11 (Иванов, Тимкин), 56:34 (6:4 - бол.). Никифоров - 26 (Шилов, Мельников), 58:27 (6:5 - бол.).
Вратари: Сапрыкин (Иванчик, 32:40) - Сандырев (59:01).
"Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 7:4 (2:3, 3:0, 2:1)
Голы: Потехин - 14 (Васин), 1:21 (0:1). Давыдов - 31 (Жилин, Максимов), 7:12 (1:1). Григоренко - 31 (Терещенко, Шенфельд), 12:57 (1:2). Соловьев - 26 (Антипин), 15:01 (1:3). Максимов - 21 (Давыдов, Власов), 17:03 (2:3 - бол.). Комаров - 13 (Максимов, Давыдов), 20:10 (3:3 - бол.). Давыдов - 32 (Максимов), 29:35 (4:3). Абусагитов - 3 (Гаранин, Волжанкин), 37:06 (5:3). Соловьев - 27 (Антипин, Терещенко), 44:24 (5:4 - бол.). Давыдов - 33 (Комаров), 46:51 (6:4). Давыдов - 34 (Ильминский, Комаров), 59:51 (7:4 - п.в.).
Вратари: Голдобин - Решаев (Павлов, 20:00, 57:27 - 59:51).
МХК "Спартак" (Москва) - "Ладья" (Тольятти) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Воронин - 3 (Паленга), 8:16 (1:0 - бол.). Голиков - 8 (Сорокин, Никонцев), 34:59 (2:0 - бол.).
Вратари: Кудлаев (58:09) - Монетчиков.
"Красная Армия" (Москва) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Толчинский - 18 (Торченюк), 11:40 (1:0). Науменков - 10 (Любимов), 21:04 (2:0 - бол.). Кудряшов - 3 (Торченюк, Любимов), 25:29 (3:0 - бол.).
Вратари: Филоненко - Машковцев (Короваев, 25:29).
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Авто" (Екатеринбург) - 5:2 (5:0, 0:2, 0:0)
Голы: Барабанов - 18 (Бараев, Автомов), 0:55 (1:0 - бол.). Николаев - 6 (Феоктистов, Миронишин), 3:40 (2:0). Макаренко - 6 (Акатьев, Баринов), 7:50 (3:0). Акатьев - 14 (Баринов), 16:29 (4:0). Автомов - 12 (Барабанов, Теляков), 19:15 (5:0). Устьянцев - 24 (Желтышев), 21:13 (5:1 - бол.). Савченко - 8 (Стрельцов, Бойко), 31:50 (5:2).
Вратари: Иванников - Бородин (Дятлов, 20:00).
"Юность" (Минск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)
Голы: Демаков - 1 (Основин), 3:08 (0:1 - бол.). Черкасов - 18 (Шалунов, Яшин), 5:31 (0:2). Штумпф - 22 (Лопачук), 6:04 (1:2). Казакевич - 3 (Штумпф, Лопачук), 11:13 (2:2 - бол.). Шалунов - 29 (Черкасов, Чистяков), 24:32 (2:3). Ревенко - 11, 34:04 (3:3). Ревенко - 12 (Шереметьев, Ерохо), 36:17 (4:3). Мокин - 15, 45:58 (4:4 - буллит). Королик - 8 (Ерохо, Фомин), 59:09 (5:4).
Вратари: Бородуля - Демченко.
"Мытищинские атланты" (Мытищи) - "Толпар" (Уфа) - 2:3 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Козлов - 19 (Харламов), 6:12 (0:1). Хамматов - 23 (Шавалеев, Гареев), 19:53 (0:2). Шевченко - 21 (Твердохлебов), 43:28 (1:2). Дорофеев - 5 (Шевченко, Дыбленко), 49:11 (2:2 - бол.). Панков - 5 (Поляков), 63:24 (2:3).
Нереализованный буллит: Кузин (7:46, Мытищинские атланты).
Вратари: Еремин - Хакимов.
"Динамо-Шинник" (Бобруйск) - "Омские ястребы" (Омск) - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Бердников - 16 (Пьянов, Жеребцов), 20:16 (0:1). Малявко - 7 (Денскевич, Мохорев), 29:48 (1:1). Мохорев - 5 (Малявко, Шарапов), 51:54 (2:1).
Вратари: Шелепнев - Рейзвих (59:52).
"Алмаз" (Череповец) - "Газовик" (Тюмень) - 4:5 Б (0:2, 0:2, 4:0, 0:0, 0:1)
Голы: Бочаров - 14, 15:09 (0:1). Ильинский - 14 (Сандер), 18:53 (0:2 - бол.). Сидоров - 14 (Садиков, Симонов), 24:24 (0:3). Садиков - 6 (Сидоров), 35:02 (0:4). Выдров - 6 (Соколов), 43:34 (1:4). Куражов - 22 (Соколов, Попов), 47:59 (2:4 - бол.). Попов - 19 (Соколов, Бучневич), 56:41 (3:4 - бол.). Петров - 4 (Куражов, Попов), 58:12 (4:4 - бол.).
Победный буллит: Бочаров.
Вратари: Смирягин (39:01 - 40:00, 53:21 - 53:59, 56:07 - 56:12) - Симороз.
МХК МВД (Балашиха) - "Локо" (Ярославль) - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Суворов - 11 (Миронов), 7:15 (1:0). Коледов - 5, 24:22 (1:1). Лукин - 16 (Касутин), 46:59 (2:1). Бирюков - 12 (Суворов), 48:00 (3:1).
Вратари: Шарыченков - Скрынник (59:50).