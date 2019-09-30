20-летний российский арбитр погиб в результате ДТП

30 сентября 2019 года в возрасте 20 лет в результате дорожно-транспортного происшествия ушел из жизни арбитр электростальской судейской коллегии Артем Шошков, сообщает сайт ФХМО.

«Федерация хоккея Московской области выражает глубокие соболезнования родным и близким ушедшего, — говорится в сообщении. — Артем начинал свой хоккейный путь в родной Черноголовке, где окончил местную ДЮСШ, а после игровой карьеры стал хоккейным арбитром и поначалу работал на матчах Открытого первенства Московской области. За несколько лет Артем добился высоких результатов — постоянно прогрессируя, он дорос до Молодежной хоккейной лиги и находился в списке перспективных судей ВХЛ и КХЛ. Артем был не только квалифицированным и подающим большие надежды судьей, но и веселым и жизнерадостным человеком, готовым прийти на помощь в трудную минуту. Нам будет не хватать твоей улыбки, Артем... Спасибо за все».