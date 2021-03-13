19-летний защитник петербургского «Динамо» Файзутдинов оказался в реанимации после попадания шайбы

Защитник петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов оказался в реанимации из-за попадания в него шайбы, сообщается на официальном сайте.

Это произошло 12 марта во время матча плей-офф МХЛ против ярославского «Локо» (1:5).

«В матче плей-офф Тимур в игровой ситуации поймал на себя шайбу. Сейчас он в реанимации и за его жизнь сражаются ярославские врачи. И в этот самый момент нам с вами всем вместе, всем Петербургом, всей Молодежной лигой, всей огромной страной нужно направить Тиму настолько мощную поддержку, чтобы она дала ему возможность победить в этой битве. Мы с тобой, Фаза!» — говорится на странице «Динамо» ВКонтакте.