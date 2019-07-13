19-летний Шалагин, который будет выступать в системе "Тампы-Бэй", после поездки за океан задумался о правильном питании

Российский нападающий "Спартака" Михаил Шалагин, который был самым ценным игроком прошлого сезона в МХЛ, будет выступать в системе "Тампы-Бэй", сообщает официальный сайт красно-белых. 19-летний форвард уже успел съездить в лагерь развития молодых хоккеистов, а в июле отправится в Северную Америку.

Отмечается, что "Спартак" сохранит на 19-летнего нападающего спортивные права в КХЛ.

– Расскажите о впечатлениях от лагеря команды НХЛ?

– Впечатления хорошие, мне всё очень понравилось. Тренеры рассказали, над чем работать, чему уделять внимание в первую очередь. Я никогда не был в Америке, очень интересно было съездить и посмотреть на всё своими глазами.

– Что сказали тренеры?

– Надо прибавлять в катании. И "физика" нужна серьезнее, чем сейчас у меня.

– Что вас больше всего впечатлило?

– Со мной занимались индивидуально. Там был русский тренер, который объяснял и рассказывал, потому что с языком у меня не очень хорошо. Но буду учить. Тренировались в удовольствие. Договорились, что занимаемся аккуратно, без силовых приемов. В общем, было интересно.

– Много ли вопросов вам задавали ребята из МХК "Спартак" про "Тампу"?

– Да, спрашивали, всем интересно. Я бы сам спрашивал, если у меня была бы возможность такая.

​– Съездив в лагерь, вы как-то поменяли свое отношение к тренировкам?

– Да, уже начал задумываться о правильном питании: овощи, фрукты и так далее, – приводит слова Шалыгина пресс-служба "Спартака".

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