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16-летний Мичков забросил десять шайб в семи матчах МХЛ

14:46
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Нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков набрал четыре очка в матче регулярного чемпионата МХЛ против «Амурских Тигров» (7:2). На счету 16-летнего хоккеиста в этой игре 2 гола и 2 передачи.

Ранее Мичков провел шесть матчей в МХЛ за «СКА-Варяги», в которых набрал 13 (8+5) очков. Также он уже успел дебютировать за главную команду СКА в КХЛ, где набрал 2+1 в десяти встречах.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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