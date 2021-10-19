16-летний Мичков забросил десять шайб в семи матчах МХЛ

Нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков набрал четыре очка в матче регулярного чемпионата МХЛ против «Амурских Тигров» (7:2). На счету 16-летнего хоккеиста в этой игре 2 гола и 2 передачи.

Ранее Мичков провел шесть матчей в МХЛ за «СКА-Варяги», в которых набрал 13 (8+5) очков. Также он уже успел дебютировать за главную команду СКА в КХЛ, где набрал 2+1 в десяти встречах.