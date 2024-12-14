Хоккей
Кубок Первого канала
Статьи
Новости Фото Видео Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 20:00

В матче с Белоруссией Кузнецова не было видно, но в итоге он стал героем. Пока его возвращение в Россию не вызывает восторга

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий «России 25» Евгений Кузнецов в матче против Белоруссии (4:3 ОТ).
Фото ФХР
Евгений Кузнецов (№ 92).
Фото ФХР
1/2
Яркие матчи от Евгения — редкость.

Мнение

Матч против Белоруссии (4:3 ОТ) изначально выглядел самым интригующим для сборной России. Команда легионеров КХЛ по именам помощнее, но в четверг они вряд ли были готовы навязать борьбу — некоторые игроки, в том числе главные звезды, приехали в расположение команды только ночью накануне матча против россиян. Белорусы же выглядят намного сплоченнее, пусть и на клубном уровне вместе играет только одна тройка.

Ожидать безусловной победы России было бы наивно: если разобранных легионеров хватило только на один период, то команды Дмитрия Квартальнова всегда бьются до последнего. Вот и на этот раз белорусы не сдались при 0:2 и практически за минуту перевернули ход игры, забросив три шайбы. За характер они заслужили отдельный респект, но после матча тренер удивил на пресс-конференции.

Роман Ротенберг. «Человек остался без носа! Кто бы выжил после удара Тайсона?» Ротенберг требует разобраться в судействе

В третьем периоде, когда сборная России проигрывала в счете, белорусов удалили трижды, а перед голом Богдана Конюшкова, который сравнял счет, судьи пропустили откровенное нарушение на Андрее Стасе. Вряд ли в Санкт-Петербурге стоило ждать чего-то другого, но Квартальнов раскритиковал белорусского журналиста, который не стал спрашивать про судейство. При этом арбитры пропустили удар в голову российского нападающего Григория Кузьмина, которому в концовке второго периода сломали нос.

Евгений Кузнецов (№ 92).
Фото ФХР

Героем матча в итоге стал Евгений Кузнецов, забивший победный гол в овертайме. При этом на протяжении всего матча, да и в первой встрече турнира 92-го номера не было видно на льду. В первом периоде Роман Ротенберг убрал из звена Кузнецова в запас Василия Глотова, выпустив на его место Прохора Полтапова. Эта перестановка не сработала, и в третьем вместе с Кузнецовым выходили все тот же Глотов и Хайруллин.

Именно Глотов в итоге и вывел Кузнецова на победный бросок. Но даже такой важный гол не перекрывает разочарования от игры Евгения в этом сезоне после возвращения из Северной Америки. Больше половины своих очков в КХЛ Кузнецов набрал в матчах с командами, не попадающими в плей-офф, в важных играх же экс-форвард «Вашингтона» зачастую незаметен. При этом сложно сказать, что Кузнецов сильно помогает своей команде в обороне, а при входе в чужую зону он часто теряет шайбу.

Возможно, гол за сборную придаст эмоций Кузнецову, ведь пока кажется, что мотивации Евгению не хватает. Притом что форвард объективно потерял в скорости и резкости, и это очень важный фактор. Уж как минимум в большинстве от него ждали многого. Пока же мы видим бледную тень Кузнецова — причем даже не того, который становился лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, а того, что уезжал в НХЛ из «Трактора».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Сборная России по хоккею
ХК СКА
Читайте также
Экс-глава МИД Латвии напомнил о вине стран Запада в украинском кризисе
Эксперт рассказал о способах защиты денег на счете от мошенников
Прерывал гегемонию «Спартака», забивал «МЮ» за «Манчестер Сити» и видел во сне чемпионство России. Каким футболистом был Михаил Кавелашвили, ставший президентом Грузии
31 год назад футболист Сергей Щербаков попал в страшную аварию
Президентом Грузии стал бывший футболист Кавелашвили
Зурабишвили сделала первое заявление по результатам выборов в Грузии
Популярное видео
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Человек остался без носа! Кто бы выжил после удара Тайсона?» Ротенберг требует разобраться в судействе

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости