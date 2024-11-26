В сборную России вызвали больше 50 игроков. Кто остался за бортом и почему?

Стал известен расширенный состав на Кубок Первого канала.

Кубок Первого канала в этом году обещает стать самым интересным за последние годы. Помимо сборных России, Белоруссии и Казахстана, на турнире выступит сборная легионеров КХЛ, основу которой составят североамериканцы. Пока состав новоявленного участника турнира в Санкт-Петербурге неизвестен, а вот сборная России обнародовала расширенный вариант заявки на турнир, который включает 5 вратарей, 17 защитников и 29 нападающих.

Кто вошел в состав?

Пожалуй, самая интересная деталь этого варианта состава сборной — 20 хоккеистов из СКА. Но это не новость — всегда есть риск, что игроки из других клубов могут сослаться на травму и не доехать до сборной, а в Санкт-Петербурге игроки из системы СКА всегда под рукой.

Уверен, что основным вратарем будет Илья Набоков — главный тренер сборной Роман Ротенберг высоко ценит вратаря «Магнитки». Самый ценный игрок прошлого плей-офф не очень удачно начал нынешний сезон, но набрал форму и в последнее время выглядит очень уверенно. Его сменщиками должны стать Даниил Исаев и Егор Заврагин.

Из игроков СКА можно составить четыре пары, но если брать лучших из расширенного состава, то железным игроком основы был бы только Александр Никишин. Никита Зайцев пропустил последние матчи из-за травмы, и его присутствие в составе, честно говоря, удивляет.

Блистательный сезон проводит защитник «Ак Барса» Никита Лямкин, высоко котируются Сергей Телегин и Илья Карпухин из «Трактора», а защитника «Локомотива» Александра Елесина Ротенберг уже много лет хочет видеть в СКА. Ну а Магомед Шараканов, которого «Динамо» отдало в аренду «Ладе», — одно из главных открытий этого сезона.

Честно говоря, удивлен появлению в составе Сергея Толчинского и Михаила Григоренко — оба проводят этот сезон ниже своего уровня. На турнире хочется видеть больше молодых звезд нашей лиги — Шабанова, Юрова, Аймурзина, Демидова, Артамонова. Ударную тройку же можно составить из сыгранной связки Хайруллин — Порядин и главной звезды этой сборной Евгения Кузнецова.

Никита Гусев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кого не вызвали?

Никита Гусев. Лучший бомбардир нынешнего регулярного чемпионата не так давно разочаровал тренерский штаб СКА, стало быть, в этом варианте сборной можно было его и не ждать.

Дамир Шарипзянов. Один из лучших защитников КХЛ нынешний сезон проводит не так уверенно, много ошибается в обороне, но при этом по очкам все равно лучший среди российских представителей своего амплуа. Но выбор сделан в пользу других защитников.

Тимур Хафизов. Самый прогрессирующий нападающий сезон забил четыре гола в двух матчах «Сочи» против СКА, но этого недостаточно для вызова в сборную.

Николай Голдобин, Иван Морозов. «Спартак» и в прошлом сезоне не отпускал своих звезд в национальную команду, так что не уверен, что и Порядин в итоге доедет.

Филипп Долганов. Один из лучших вратарей этого сезона отлично выглядит в «Нефтехимике», но пока широкой публике не слишком известен.

Все ли отпустят своих игроков в сборную?

После матча в Москве со «Спартаком» главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов усомнился в целесообразности участия игроков команды в Кубке Первого канала. Это сильно удивило, ведь турнир в Санкт-Петербурге будет официальным, а КХЛ специально для этого предусмотрела в календаре перерыв.

Для клубов вызов игроков в сборную — лишняя головная боль, риск потерять лидеров из-за травм и отсутствие возможности отдохнуть. Но турнир в формате «наши против ненаших» всегда в разы популярнее любого матча внутреннего чемпионата. А повышение интереса к хоккею в стране приведет и к увеличению популярности всех клубов. И сиюминутные интересы не должны затмевать долгосрочную перспективу.