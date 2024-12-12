Россия не оставила шансов сборной мира КХЛ. Доминировали весь матч и обидно пропустили только на последней минуте

Удачное начало турнира.

Кубок Первого канала

Россия 25 — Сборная мира КХЛ — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Хайруллин — 1 (Елесин), 23:52 — 1:0. Григоренко — 1 (бол., Никишин, Кузнецов), 32:53 — 2:0. Елесин — 1 (Григоренко, Хайруллин), 36:07 — 3:0. Сафонов — 1 (Абрамов, Никишин), 51:30 — 4:0. Шулак — 1 (Уильямс, Андреофф), 59:31 — 4:1.

Вратари: Набоков — Смит (Рибар, 40:00).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 45 (19+13+13) — 17 (4+7+6).

Судьи: Олисов, Хажиев.

12 декабря. Санкт-Петербург. «СКА Арена».

Cборная России стартовала на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге с победы. В дебютной игре россияне обыграли команду легионеров КХЛ (4:1), на протяжении всего матча владея серьезным преимуществом.

Смит не дал России открыть счет в первом периоде

Сборная России сразу же забрала преимущество и вскоре начала проверять голкипера соперника — канадца с китайским гражданством из «Куньлуня» Джереми Смита. Однако после первых пяти минут игры самыми яркими возможностями у обеих команд оказались зеркальные моменты с незамкнутыми прострелами — соперники провели похожие атаки. Правда, далее острота у ворот Ильи Набокова практически не появлялась, зато Смит регулярно спасал легионеров.

Дважды голкипер не позволил отличиться Григорию Кузьмину, который в сочетании с Маратом Хайруллиным и Михаилом Григоренко часто создавал опасные моменты. Сначала Григорий не забил после шикарного розыгрыша партнеров по нападению — его вывели по центру на бросок с нескольких метров, но шайба застряла в амуниции вратаря и не заползла за линию ворот. В середине периода Кузьмин в одиночестве продрался к воротам по правому флангу, но Смит щитком отбил его бросок в дальний угол.

Этот быстрый выпад сборной России оказался одним из многих: команда Романа Ротенберга легко преодолевала среднюю зону и нередко демонстрировала отличную сыгранность — в этом она точно превосходила соперника, который провел дебютную совместную тренировку на льду вечером накануне матча. Неслаженность легионеров сказывалась и в потерях при собственных розыгрышах, правда, россияне не пользовались ошибками.

Мощнейшая лавина бросков на ворота Смита прошла примерно за шесть минут до конца первого периода — хозяева комбинировали в чужой зоне и стреляли с очень близкого расстояния. Джереми несколько раз подряд спас команду — пару раз вытащил броски с пятака. Первый период прошел с серьезным превосходством коллектива Ротенберга, но счет открыть не удалось — при этом по броскам в створ Россия превзошла соперника 16-5.

Во втором периоде Россию прорвало

После перерыва сборная легионеров приободрилась: отодвинула игру от своих ворот, периодически комбинировала в чужой зоне и не подпускала так часто россиян к воротам Смита. Однако чуть менее чем через четыре минуты хозяева подловили соперника на ошибке при смене — Александр Елесин шикарным пасом из своей зоны вывел Хайруллина один на один, и нападающий СКА наконец прошил Смита.

Вскоре после этого произошло первое удаление — на две минуты посадили Маркуса Филлипса, что помогло сборной России нарастить давление. Команда две минуты обстреливала Смита, но не забила второй гол — штраф сборной легионеров завершился мощным броском Евгения Кузнецова в ловушку голкипера.

После большинства Россия сохранила превосходство, практически не пуская соперника в контратаки. Примерно за девять минут до перерыва Джош Брук получил удаление — на этот раз россияне воспользовались штрафом соперника. Григоренко мощным броском с правого фланга наконец прошил Смита — до этого Михаил несколько раз палил из этой зоны, но тогда голкипер еще справлялся с обстрелом.

А спустя три минуты была заброшена третья шайба. Россияне отобрали шайбу в средней зоне и выкатились в контратаку — перед воротами вновь начался быстрый розыгрыш в пас, после чего шайбу получил Александр Елесин и мощно бросил. Смит справился, но сам защитник подъехал на добивание и перекинул лежачего вратаря.

Фото Владимир Беззубов / КХЛ

Третий период — лучший отрезок сборной легионеров

Финальная двадцатиминутка началась с замены вратаря — измотанного Смита подменил Патрик Рыбар из «Спартака». Словаку приходилось вступать в игру гораздо реже предшественника: помогали и партнеры, которые наконец наладили игру в атаке и даже создали несколько перспективных моментов.

В начале третьего периода у России даже случилось первое и единственное в матче удаление — Александр Никишин снес Робина Пресса на правом фланге неподалеку от ворот Набокова. Легионеры получили две минуты большинства, но по-настоящему горячих моментов за это время не создали. Россияне неплохо действовали в обороне и даже пару раз пробовали выбегать в контратаки.

После выхода пятого хоккеиста у России темп игры вырос — команды какое-то время отвечали атакой на атаку, а легионеры создали свой самый опасный момент. Диллон Дюбе едва не замкнул шикарный пас Колби Уильямса, но смутился из-за давления защитника и Набокова и не попал в открытый угол с близкого расстояния.

Россияне наказали четвертым голом — Илья Сафонов получил шайбу на левом краю в районе синей линии и в одиночестве продрался к воротам сквозь защитников. Нападающий отлично заложил корпус, не пустил к шайбе соперников и воткнул ее под перекладину. Рыбар тоже не ушел со льда без пропущенной шайбы, а сборная легионеров после нее заметно успокоилась, хотя до финальной сирены оставалось еще восемь с половиной минут.

За полминуты до конца сборная мира все же забила — Либор Шулак завершил владение в чужой зоне мощнейшим броском от синей линии. В оставшиеся секунды команда поддавила россиян в попытке оформить еще один гол, однако времени не хватило. Следующий матч Россия проведет 14 декабря против Белоруссии, сборная мира КХЛ в этот же день схлестнется с Казахстаном.