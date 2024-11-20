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Россия сыграет с канадцами и американцами! КХЛ отправит «сборную мира» на Кубок Первого канала

Сборная легионеров КХЛ выступит на Кубке Первого канала
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Хоккеисты сборных России и Белоруссии на Кубке Первого канала-2023.
Хоккеисты сборных России и Белоруссии на Кубке Первого канала-2023.
Фото Федерация хоккея России
Самая интригующая команда турнира.

После того как ИИХФ отстранила сборную России от международных турниров, Кубок Первого канала стал главным событием с участием национальной команды. Предстоящий турнир будет самым интригующим за последние годы. Возвращение хоккея на «СКА Арену» позволит посетить матчи сборной большему количеству зрителей, чем если бы турнир проводился в «Ледовом дворце», но главную изюминку соревнованию придаст участие команды, которой до этого никогда не было.

Специально будет собрана сборная легионеров, выступающих в КХЛ, — лига дала этой команде официальное название «Сборная мира КХЛ». Пока непонятно, кто сыграет за эту команду, но потенциальный состав сборной легионеров впечатляет. Просто представьте в одной команде Деанджело из СКА, Буше из «Авангарда», Герната из «Локомотива», Яшкина из «Ак Барса», Уила из «Динамо» и мощную легионерскую бригаду «Салавата Юлаева».

Слабых мест у фэнтези-состава сборной легионеров вообще нет. Основной вратарь без вопросов — Зак Фукале из «Трактора». Среди защитников можно набрать два крутых состава, а пара Деанджело — Гернат выглядит монструозно. В моем варианте не хватило места Либору Шулаку, Митчеллу Миллеру и Джереми Рою. Шикарный выбор и в нападении — даже без учета получившего российское гражданство Седрика Пакетта.

Вот только пока нет никакой гарантии, что в созданную команду удастся заманить главных звезд лиги. Какой смысл Хмелевскому, Фукале или Да Косте проводить дополнительные матчи вместо запланированного отдыха и восстановления сил? Тем более для многих иностранцев декабрьский перерыв — отличная возможность слетать домой и повидать родных. Так зачем им менять планы? К тому же всегда есть риск получить травму.

Наверное, могли бы замотивировать иностранцев хорошие бонусы — вряд ли кто-то из них отказался бы от дополнительных денег. Но есть и другой путь — дисквалификации хоккеистов, которые без уважительных причин пропустят турнир. Но ведь это не национальная сборная: вряд ли такие дисциплинарные меры будут адекватно восприниматься хоккеистами и их клубами. Уж если на Матч звезд, где тусовка преобладает над хоккеем, ехать хотят не все, то что говорить о не самом обязательном турнире.

Хоккеисты сборной России после победы на&nbsp;Кубке Первого канала. Игры сборной — всегда событие и праздник. Даже в непростое время

В любом случае за эту инициативу ФХР и КХЛ однозначно стоит похвалить — интереса к Кубку Первого канала она прибавит. Сборная легионеров — куда интереснее, чем команда «Звезды и ВХЛ», выступавшая на турнире в прошлом году. Формат «наши против ненаших» всегда был интересен болельщикам, и встреч с Белоруссией и Казахстаном было недостаточно. Учитывая, что большая часть сборной легионеров будет составлена из представителей Канады, предстоящую встречу можно будет подать как возвращение легендарного противостояния, пусть и с небольшой условностью.

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