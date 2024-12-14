«Человек остался без носа! Кто бы выжил после удара Тайсона?» Ротенберг требует разобраться в судействе

Пресс-конференция после победы над Белоруссией (4:3 ОТ) в матче Кубка Первого канала.

«Россия 25» обыграла сборную Белоруссии на Кубке Первого канала — 4:3 ОТ. Победу в овертайме принес гол Евгения Кузнецова, в основное время отличились Илья Сафонов, Григорий Кузьмин и Богдан Конюшков. В составе белорусов шайбы забросили Андрей Стась, Вадим Мороз и Егор Бориков, причем все три — за 68 секунд в конце второго периода.

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Об атмосфере

Роман Борисович прокомментировал атмосферу на «СКА Арене»: «Хочу поблагодарить наших болельщиков. Полные трибуны. До слез — как люди болеют на арене, дают энергию. Коллеги прилетели из Дубая, Турции, Абу-Даби. Все сказали, что здесь лучше атмосфера, чем на чемпионате мира. Не было ни одного чемпионата на таких аренах. Она лучше, чем в США, Канаде. Взяли все лучшее, собрали и сделали самое лучшее в России».

О травме Кузьмина

Нападающий СКА и «России 25» Григорий Кузьмин получил страшную травму в матче с Белоруссией. Ротенберг рассказал о его состоянии: «У Кузьмина перелом со смещением. Уехал в больницу. Долгое время не сыграет... Кто бы выжил после удара Майка Тайсона? Хорошо, что он живой. До свадьбы заживет».

О судействе

Несмотря на жуткую травму, обидчик Кузьмина не понес никакого наказания. Романа Борисовича это возмутило: «Это ключевой момент матча, игрока бьют в голову, перелом — судьи молчат. Хоккей — мужская игра, это касается и судей. Трус не играет в хоккей, это тоже касается судей. Это был удар Майка Тайсона! Но это не хоккей. За это надо удалять сразу. Судьи провалили эту игру. Расстроен. Это плохой знак. Это значит, что у нас есть проблемы в судействе, как сейчас пытается разбираться губернатор Самарской области. Считаю, что в нашем судействе надо тоже разобраться, как в футболе. Поддержать. Люди получают травмы. Человек остался фактически без носа после удара со смещением. Тяжелая ситуация».

О трех пропущенных шайбах

Белорусы отличились трижды за 68 секунд во втором периоде. Ротенберг прокомментировал провал обороны: «Хоккей — это стихия. Каждая секунда и смена важны. Как и в жизни. Все что угодно может произойти. Тем интереснее хоккей. Нет заранее подготовленных сценариев. Это не театр. Слава богу, победа сборной России. Это поднимает рейтинг нашего хоккея».

Но меры все же пришлось принимать: «Здесь надо правильно реагировать. Бывают разные ситуации. В КХЛ в таких ситуациях я брал тайм-ауты. Но так быстро все произошло... Сегодня белорусы поменяли тактику, взяли наши козыри на вооружение. Мы после второго периода серьезно поговорили, обсудили, как лучше сыграть, порадовать страну и болельщиков».

Дмитрий Квартальнов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О Квартальнове

Ротенберг высказался о визави из сборной Белоруссии — Дмитрии Квартальнове. Отдал дань уважения коллеге: «Это один из ярчайших игроков. Нужно уважать его. И как тренера помним, как у него все начиналось в «Сибири». Ту систему, которую он внедрил в ЦСКА, она продвигается и в других клубах. Отношусь с огромным уважением к Дмитрию Вячеславовичу. Когда не работал тренером, всегда следил за его манерой общения с игроками».

И считает, что за все время дуэли этот матч стал лучшим: «Сейчас как тренеры мы бьемся кость в кость в каждой игре. Всегда очень тяжелые матчи против его команд. Чем сильнее соперник, тем интереснее, как это было сегодня. Если взять все матчи, что мы с ними провели за эти годы, это была лучшая игра. Тем интереснее для зрителей. Сегодня не было никакого «автобуса». Только автобус сборной России припаркован на парковке. Такой хоккей нам нужен. Дай бог все так будут играть».

О составе на Казахстан

15 декабря «Россия 25» сыграет последний матч на Кубке Первого канала — с Казахстаном. Ротенберг сказал, что пощады не будет: «Сегодня мы видели, что наши ребята сыграли два тяжелых матча, отдали много эмоций. Феноменально играл вратарь Смит из сборной мира. Мое мнение, что нам нужно выставлять на завтра максимально сильный состав. Мы еще ничего не выиграли с точки зрения турнира. Следующий турнир — финал. Есть травмы, микротравмы. Будет сильнейший состав, никаких экспериментов не может быть».