Ключевые слова главного тренера команды «Россия 25» после успеха в матче со сборной легионеров КХЛ (4:1).

О победе над сборной легионеров КХЛ

— Очень хорошо подготовились, — сказал Ротенберг. — Нам удалось собрать очень дружную команду. Эти дни мы вместе с ребятами работали над тем, чтобы команда стала настоящей сборной России. Ребята приехали из разных клубов. Есть те, кто играл на прошлом победном Кубке Первого канала. Им было проще. В это же время многое поменяли в тактическом плане. Нужно было хорошо потренироваться

Соперники — сильная команда, сильный штаб. Железный Майк! Будучи маленьким мальчиком, смотрел матчи, когда он возглавлял «Рейнджерс». Для меня большая честь сегодня играть против такого сильного соперника. Благодарны, что он помогает российскому хоккею развиваться, приехал к нам.

Порадовали всю страну. Показали тот хоккей, который нам нужен: доминирование с шайбой, железобетонная оборона. Будем стремиться сыграть на ноль. Плюс была блистательная атака.

Об отсутствии Росси и в международном хоккее

— Огромные убытки у ИИХФ из-за отсутствия сборной России. Так и TSN, они потеряли сотни миллионов долларов. А может, и миллиард уже. Они не могут продать права. Есть только одна вывеска — «Россия — Канада», других нет и не будет. Никто нас не скопирует. Предлагаю радоваться за сборную России.

О возвращении на «СКА Арену»

— Хочу поблагодарить коллег с арены за работу, которую они проделали. Было больше 70 замечаний касательно технических вопросов. Очень много непростых деталей.

О журналистах

— Вы болеете за сборную мира? Признавайтесь! Пора ввести детектор лжи для журналистов. Мы знаем вас 20 лет, вы ни одного позитивного вопроса не задали.

Читал критику, что за сборную играют только хоккеисты СКА. Видимо, пишут по рекомендациям людей, которые точно не заинтересованы в развитии хоккея в России. Сколько было игроков СКА? Кто-то пишет про 17. Где они? Их нет. Из шести защитников — два из СКА. Вратари — ни одного вратаря СКА. Вот и все ответы на вопросы. Предлагаю ввести систему справедливых штрафов журналистам. Спонсоров найдем из Абу-Даби.

О Турнире четырех наций от НХЛ

— Давайте по факту обсудим. Где проходит Турнир четырех наций? На какой арене? Какая у нее вместимость? Какая вместимость арены в Бостоне? По показателям вместимости мы лучше. Факт. У нас будет больше болельщиков на арене. Рейтинги подведем после турнира.

Кинэн: «Извиняюсь перед болельщиками»

А вот что сказал после матча главный тренер сборной легионеров Майк Кинэн.

— Прежде всего игра расстроила. Ожидал большего. Извиняюсь перед болельщиками. Мои представления об игроках были выше. Поздравляю Романа Ротенберга. Они сделали все, чтобы победить сегодня, — отметил Кинэн.

— Насколько для вас непривычно работать с командой, состав которой вы толком не знаете? В чем основная сложность?

— Это интересный опыт. В целом ожидал, что команда сыграет лучше. Только вратари сыграли должным образом. Если бы не игра вратарей, счет был бы намного крупнее.

— С какой ареной можете сравнить «СКА Арену»?

— Наверное, с «Мэдисон-сквер-гарден». Атмосфера здесь наэлектризованная, как и там.

— Насколько сложно было мотивировать команду?

— Я канадец. Мы всегда выходили с невероятной гордостью за свою страну. Не думаю, что игрокам было тяжело в этом матче. Я ожидал от них большего. Не могу быть доволен этой игрой.

— Роман Ротенберг одновременно является тренером команды СКА. Половина игроков сборной России играет в этом клубе. Не дает ли это преимущества?

— Определенно, да. Они тренируются, хорошо знают друг друга. У нас была всего одна тренировка. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать преимущество.