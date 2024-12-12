Хоккей
Кубок Первого канала
Статьи
Новости Фото Видео Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 22:00

Ротенберг полностью переиграл Кинэна. Великому канадцу даже пришлось извиняться за свою команду

«Россия 25» обыграла сборную легионеров КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеисты сборной России празднуют гол в ворота сборной легионеров КХЛ (4:1) на Кубке Первого канала.
Фото ФХР

Интересного матча со сборной легионеров КХЛ не получилось.

Превосходство сборной России в дебютном для нее матче на Кубке Первого оказалось подавляющим. Сопернику с трудом удалось сохранить лицо, забросив шайбу престижа в концовке. После такого результата можно со спокойной душой утверждать, что Роман Ротенберг переиграл Майка Кинэна.

Когда-то такой итог встречи с участием их команд мог показаться абсолютной фантастикой. Но сейчас это полная правда, которую не оспоришь. На пресс-конференции Железный Майк сказал то же самое и даже принес извинения за игру своей команды.

Дело даже не в счете, а в характере матча. Россияне начали его слишком осторожно. Зато как только вкатились, то устроили на льду «СКА Арены» тотальную доминацию. Уровень сопротивления со стороны сборной мира КХЛ оказался на удивление средним. Кинэн, который в первую очередь известен как мотиватор высочайшего уровня, выжать из своих игроков сумел немного.

Хоккеисты сборной России празднуют гол в&nbsp;ворота сборной легионеров КХЛ (4:1) на&nbsp;Кубке Первого канала. Россия не оставила шансов сборной мира КХЛ. Доминировали весь матч и обидно пропустили только на последней минуте

В понедельник во время неформального общения с президентом лиги Алексеем Морозовым он на время даже выключил фирменную улыбку и уверял, что в матче будет интрига. Помня о том, сколько усилий приложил топ-менеджмент КХЛ, чтобы собрать и мотивировать легионеров, моему собеседнику хотелось верить. Кубок Первого канала в условиях международной изоляции потерял в соревновательности.

Победа, добытая не в критических условиях в рамках остросюжетного сценария, а одержанная за явным преимуществом, воспринимается без излишнего восторга. Так было на последних турнирах. Однако к сборной «России 25» вопросов сейчас быть не может. Она обыграла серьезного по именам соперника, не дав ему поднять головы и вернуться в игру. Гол Ильи Сафонова — шедевр, которой можно показывать где угодно и продвигать в социальных сетях.

Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

К уверенной победе сборной России нельзя относиться со скепсисом, даже если в моменте она имеет локальное значение. Однако появление слухов о том, что идет активная и пока кулуарная работа по возвращению российского хоккея на международную арену, нельзя игнорировать, какой бы иллюзорной ни казалась цель сейчас. Сохранение перманентного интереса к национальной команде — это важная задача. Особенно в стратегическом плане.

Сборная России по хоккею
Майк Кинэн
Роман Ротенберг
Читайте также
Женщина умерла от бешенства после укуса лисы в Волгоградской области
Гуменник победил на Кубке Содружества в Минске
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
Арестован бизнесмен Туфан Садыгов
«Химки» могут сняться с РПЛ? Как тогда изменится турнирная таблица?
Песков заявил о неизбежности ответа на атаку ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу
Популярное видео
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россия не оставила шансов сборной мира КХЛ. Доминировали весь матч и обидно пропустили только на последней минуте

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости