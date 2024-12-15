Собственно, а мог ли быть другой результат?

Кубок Первого канала-2024

«Россия 25» — Казахстан — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Буяльский — 1 (Бреус, Рымарев), 1:22 — 0:1. Соркин — 3 (бол., Хайруллин, Конюшков), 10:46 — 1:1. Глотов — 4 (Кузнецов, Никишин), 23:48 — 2:1. Сафонов — 3 (п.в., Плотников), 59:39 — 3:1.

Вратари: Набоков — Шутов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 39 (12+13+14) — 16 (6+4+6).

15 декабря. Санкт-Петербург. СКА Арена. 21425 зрителей.

Роман Ротенберг приучил к вратарским перестановкам в СКА. Главный тренер часто менял голкиперов по ходу матчей, а за первую половину сезона задействовал пять человек. В команде «Россия 25» Ротенберг успокоил свою жажду ротации. Все три матча на Кубке Первого канала провел Илья Набоков, а Владислав Подъяпольский съездил в Санкт-Петербург туристом. Понять логику Ротенберга можно, если вспомнить, как комплиментарно специалист высказывался о голкипере «Металлурга». Любители теорий заговора предполагают, что таким доверием Ротенберг пытается убедить Набокова перейти в СКА. В этой жизни уже ничему не удивимся.

В матче с Казахстаном «Россия 25» досрочно обеспечила себе первое место на турнире. Чтобы забрать кубок, не дожидаясь результата вечерней игры, достаточно было обыграть команду Олега Болякина. Начало получилось многообещающим для интриги. Казахстанцы уже на второй минуте открыли счет, Набоков не справился с броском Андрея Буяльского из «Сарыарки» в дальний угол. Его визави Андрей Шутов скучал первые смены, но, как только россияне получили большинство, голкиперу гостей пришлось потрудиться. Хозяева реализовали первое же удаление. Максим Соркин идеально откликнулся под поперечную передачу Марата Хайруллина.

С доминированием «России 25» начался и второй период. Евгений Кузнецов принес победу в овертайме прошлого матча с Белоруссией, а сегодня отметился важной передачей на Василия Глотова, который вывел хозяев вперед. Казахстан привез на Кубок Первого канала очень скромный состав. Большинство игроков представляют местный чемпионат или ВХЛ. Недостатком мастерства объясняется сумбур гостей при розыгрыше большинства. В равных составах гости атаковали даже опаснее. Работы хватало и у Набокова, и у Шутова. Нападение россиян действовало разнообразнее, используя всю ширину, а иногда и длину площадки, когда защитники доставляли шайбу в чужую зону через гибридный проброс.

Порадоваться стоит за Данила Аймурзина. Лидер «Северстали» и один из самых прогрессирующих нападающих КХЛ дебютировал за национальную команду. Ради таких историй стоит следить за Кубком Первого канала и другими подобными турнирами. В прошлом матче с белорусами команда Ротенберга умудрилась упустить преимущество в три шайбы и обеспечила нервную концовку. Против Казахстана долгое время разрыв в счете держался минимальный. В игре команды Болякина и «Барыса» много общего. Нередко соперники попадались на успокоенности, и астанинцы, действуя вторым номером от обороны, забирали победы. Сегодня такой план Казахстану воплотить в жизнь не дали.

Игра вратаря Шутова заслуживает отдельных комплиментов. Вратарь не раз выручил свою команду, демонстрируя феноменальную реакцию. Андрей, как любят говорить тренеры, действительно играет в воротах. Подобного вдохновения не хватило Казахстану в атаке. Шайба Буяльского осталась единственной в матче, хотя концовка получилась жаркой. В одном из моментов защитнику Александру Елесину даже пришлось накрыть шайбу возле вратарской площади. Успокоил последние минуты Илья Сафонов, поразив пустые ворота. «Россия 25» довела игру до победы, а вместе с ней стала обладателем Кубка Первого канала.