Пресс-конференция после триумфа в Кубке Первого канала.

«Россия 25» обыграла сборную Казахстана на Кубке Первого канала — 3:1. Победу принесли голы Максима Соркина, Василия Глотова и Ильи Сафонова. В составе казахстанцев шайбу забросил Андрей Буяльский. Команда Романа Ротенберга выиграла все три матча на турнире и с шестью очками стала его победителем.

После финальной встречи главный тренер российской сборной Роман Ротенберг охотно отвечал на вопросы журналистов.

О победе в Кубке

«Очень рады, что выиграли Кубок Первого канала второй год подряд. Стабильность — признак мастерства. Это дорогого стоит. Очень благодарны нашим игрокам, очень благодарны клубам, которые отпустили своих игроков в сборную России. Сегодня эмоционально было непросто. Но мы победили за явным преимуществом. В то же время отдаю должное сопернику и его вратарю».

Готов подать заявление в правоохранительные органы, чтобы разобрались с судейством

«Здесь я думаю, надо смотреть вместе, пообщаться с коллегами. Вы же знаете, что в футболе происходило. Это же не я только об этом говорю. Губернатор Самарской области подал заявление в правоохранительные органы на судейство в футболе. Мы тоже можем подать такое заявление. Почему нет? Надо, чтобы все было честно везде — и в футболе, и в хоккее.

Судье нужна объективность. Я не говорю, что каким-то образом кто-то ими управляет неправильно. Я говорю, что нам нужно просто добиться максимального результата. А если надо будет подать какие-то заявления в правоохранительные органы, то мы можем это сделать. Даже я лично готов, если надо, на примере губернатора Самарской области. Нам главное, чтобы у нас было честное, справедливое судейство».

О поддержке болельщиков на «СКА Арене»

«За весь Кубок Первого канала мы собрали 74 000 зрителей, включая турнир 3x3. Я думаю, что даже на чемпионатах мира столько не собирают организаторы, поэтому можем только поблагодарить наших болельщиков, что они приходили на наши матчи. Отдельная благодарность каждому болельщику.

Давайте сравним Турнир четырех наций и Кубок Первого канала: в Бостоне меньше арена, чем в Санкт-Петербурге, в Монреале — меньше. Вот вам и ответ. Значит, с точки зрения зрителя здесь лучше».

О возвращении России на международную арену